Triunfazo de Mendoza y permanencia asegurada

Sufriendo hasta el final, Mendoza se mantiene en el Argentino de Mayores. El triunfo fue 78 a 76 ante Santiago Del Estero, para asegurar la permanencia y ya pensar en el duelo de este viernes a las 11 de la mañana, el cual será el último en Formosa, buscando el noveno puesto.

Ambos equipos saltaron al rectángulo de juego con la premisa de no regalar nada, entendiendo que no había margen de error. El encuentro inició palo por palo, transiciones rápidas y defensas al límite. Los árbitros fueron protagonistas en ese comienzo cobrando tres faltas antideportivas y un técnico, intentando que el partido no se les fuera de las manos. Santiago Del Estero se encontraba arriba en el score 13-11, pero Mendoza tuvo su mejor momento de la tarde y castigó con un increíble 18-0.

Guevara insoportable con su velocidad, Rivero atento y prolijo, Funes encendido y Moreno dejando la vida bajo el canasto, fueron los argumentos de un cuarto inmejorable para los cuyanos (29-15).

Como era de esperarse, Santiago reaccionó y empezó a descontar. Buen trabajo en toda la cancha de Garnica y desde el banco Ledesma se despachó con 9 puntos. Mendoza entró en una meseta y Pedemonte se vio obligado a pedir dos tiempos muertos que sirvieron para frenar el ritmo del rival y volver a tomar las riendas del juego. La Borravino se iba al descanso largo ganando 44 a 38.

Parcial 7-0 de Santiago Del Estero en el arranque, que pudo cortar Funes con un triplazo. Fue el período más flojo de Mendoza. Sin ideas, sin balance defensivo. Sufrió mucho y dependió solamente de arrebatos individuales. Pasaba al frente el elenco de Paz (58-60).

Como no podía ser de otra manera, el cierre sería para el infarto. Mendoza recuperaba la delantera, pero otra vez equivocaciones en la marca, lo ponían al borde del descenso, a falta de 2´52´´ (73-76).

Guevara anotaría un doble y luego Moreno convertiría 1 de 2 desde la línea de libres para poner la historia 76 iguales. Luego del minuto pedido por Pedemonte a falta de 53´´, Mendoza armó un excelente movimiento para dejar sólo bajo el canasto a Funes, la gran figura de la tarde, quien encestaría el doble de la victoria. A Santiago Del Estero le quedó la última posesión, pero el triple de Kalalo quedó corto y el festejo Borravino invadió el rectángulo de juego.

Se festeja en cada rincón de Mendoza. Costó y mucho, pero el combinado provincial sigue siendo de primera. Este viernes desde las 11 intentará conseguir el noveno puesto, enfrentando al ganador de Tucumán vs Tierra Del Fuego.