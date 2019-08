¡Lobo suelto!

A veces, lo más difícil no es llegar sino mantenerse. Por eso, el mayor mérito de Dancing Mood no es haber indagado en el ska-reggae-calipso instrumental; sino la popularidad que alcanzó el grupo con un género casi inexplorado por las bandas contemporáneas, por lo menos en esta parte del mundo.

En una entrevista con El Ciudadano, Hugo Lobo, creador de la agrupación que está cumpliendo 20 años de trayectoria, consideró: “Nunca creí (que iba a tener popularidad), principalmente porque este género es bien difícil que se ponga de moda, pensándolo en los inicios. Después, la repercusión y todo lo que se logró también tiene que ver con el tiempo, pero todo se hace más difícil con música instrumental. Todo empezó por un gusto personal, nunca pensé que esto le podía gustar a bastante gente”.

“Creo que lo meritoso de estos 20 años es que nuestra música no es amoldable ni adaptable a lo ‘nuevo’ digamos; porque por ejemplo, la banda de rock, cuando se puso de moda el reggae tocó un reggae o cuando se puso de moda un punk coqueteó con eso. Nuestro estilo de música es intocable y lo difícil es perdurar 20 años con un estilo”, analizó el trompetista. “Yo me siento muy cómodo y puedo seguir renovándome dentro de este género porque creo que es infinito”, añadió.

Para celebrar estas dos décadas de historia, Dancing Mood se presentará el sábado en N8 Show y Bar que también festejará sus 9 años de vida. Con respecto al espectáculo, Lobo adelantó: “Vamos a hacer un repaso de todo, estamos despidiendo el último disco”.

Los otros proyectos de Hugo Lobo

A pesar de la consagración de Dancing Mood, el ideal musical de Hugo Lobo no termina en esta banda; porque también tiene otros proyectos como ‘El Club del Lobo’ con el que recorre el país dándole escenario a artistas de la provincias y ‘Vamos los pibes’, que enseña a pibes en situación de marginalidad a tocar instrumentos de manera gratuita en el club Atlanta de Ciudad de Buenos Aires. “Llevamos ocho años y todo se hace ad honorem, de manera independiente y autogestiva”, comentó.

Además aseguró que en momentos de crisis económica como el que está atravesando el país “los pibes se acercan más, porque también hay chicos que vienen a merendar”. “Mi decisión, ocho años atrás, cuando empecé con ‘Vamos los pibes’, fue de ser completamente independiente y de no depender de ningún gobierno de turno... yo no espero absolutamente nada de los políticos, porque son unos soretes todos, algunos más grandes que otros pero no me simpatiza ninguno. Creo que este tipo de proyectos los tiene que encarar uno mismo”, dijo Lobo, quien también analizó: “Mientras los políticos se matan entre ellos o se tiran mierdas, hay miles de chicos que no pueden tocar y muchos instrumentos guardados en un galpón. La guerra es entre los políticos y el que la liga siempre es el pueblo, pero por suerte nosotros nos pudimos mantener al margen de eso”.

Sobre el show

Día y hora: el sábado a la medianoche

Lugar: N8 Show y Bar (Mitre y Godoy Cruz de Ciudad)

Entradas: a $500 en boletería, Moicano Rockería (G. Caracol), Amadeus (Necochea 75, Cdad), Siempre Deportes (Luján / Chacras / Maipú), Chamu Rockería (San Martín) y Masticke

Invitados: Hidalgo y sus Galácticos