El saliente gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró hoy que las provincias petroleras presentarán una medida cautelar ante la Corte Suprema en caso que no sea modificado el congelamiento del precio de los combustibles establecido por el Gobierno nacional.

"Tenemos previsto un encuentro de las provincias petroleras con las distintas empresas y actores de la economía del país para intentar evitar la manera en que se ha dispuesto el congelamiento de los combustibles", señaló el mandatario patagónico.

Tras fracasar una negociación con las petroleras, el Gobierno decidió congelar los precios en los surtidores para no presionar aún más sobre la inflación, luego de la devaluación del peso tras las elecciones primarias.

En declaraciones a Radio La Red, Weretilneck sostuvo que ya tienen preparado un "recurso de amparo, una medida cautelar para presentar a la Suprema Corte para el caso de que esto no sea modificado".

En tal sentido, aclaró que no mantienen una posición contraria a la medida en sí misma, sino que se plantea la existencia de "otras maneras de alcanzar el congelamiento de precios de los combustibles".

"Consideramos que hay distintas alternativas jurídicas y económicas para poder mantener el congelamiento pero no a expensas a algo tan sensible como lo es fijar un tipo de cambio de 49,15 dólares que no tiene hoy ningún tipo correlato con la realidad", manifestó.

El gobernador sureño indicó que otra manera de obtener el mismo resultado "podría ser la modificación al impuesto a los combustibles antes de cargar todo eso en la recaudación de la provincia, que se vería perjudicada entre Ganancias, IVA y regalías en cerca de mil millones de pesos hasta fin de año".