Suarez: “Si tengo el honor de ser gobernador, el empleo será un eje”

El intendente de Capital y candidato a gobernador por Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez, se encuentra en plena campaña electoral y habló sobre esto en CNN Radio Mendoza, remarcando que su principal propuesta es el trabajo.

De cara al debate entre candidatos que tendrá lugar esta noche, Suarez contó que ha estado recorriendo los departamentos de la provincia para poder hablar con la gente. "Vivimos días intensos", expresó.

Empleo y posicionamiento

Señaló, además, la importancia de continuar haciendo contactos con otros mercados para poder insertarnos en el mundo: “Hay que viajar mucho, los mercados no se abren con un solo viaje. En este mundo globalizado de cadenas de valores globalizadas tenemos que ver nuestras oportunidades. Tenemos que ganar mercados, para ello hay que ir, estar, establecer relaciones, abrir espacios. Porque la gran oportunidad que tenemos es venderle alimentos al mundo, más allá de ampliar el desarrollo de otras actividades".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-20-13-5-19-macri-y-alberto-f-mantuvieron-otra-charla-telefonica

“Si tengo el honor de ser el próximo gobernador de los mendocinos, el empleo será un eje. Alfredo Cornejo ha ordenado el Estado, eso es indispensable. Lo nuestro será generar empleo, riquezas, atraer mercados”, enfatizó.

Reelección de gobernadores

También opinó sobre el proyecto del PD para permitir una reelección en el cargo de gobernador: “Hace años que vengo sosteniendo que una sola reelección para gobernador está bien, como existe en todos los países del mundo. Porque llevar adelante políticas públicas en cuatro años, es muy poco. Creo que es bueno el proyecto, es bueno que se debata antes de que se elija el nuevo gobernador".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-19-13-12-21-proponen-que-en-mendoza-haya-reeleccion-para-el-gobernador

Minería

Consultado sobre la minería, indicó estar a favor de "una minería responsable, cuidando el agua, con consenso social. Es una actividad que nos puede generar no menos de 20 mil puestos de trabajo, con tan solo el 5% del potencial de desarrollo en Mendoza. Es un debate que se ha dado bien durante el año pasado en la Legislatura, pero tiene que ser sobre todas las cosas preservando nuestros recursos”.

Relación con los candidatos

Además, calificó de muy buena a su relación con el resto de los candidatos: “Tengo excelente relación con todos, jamás me refiero a ellos en términos de que los pueda herir o con algo que no tenga que ver con el diálogo maduro. La relación es muy buena”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-20-10-19-41-nieri-es-necesario-amortiguar-el-impacto-de-la-devaluacion

Y frente a los resultados de las Primarias nacionales, opinó que “la gente vota un domingo una cosa y otro domingo otra", por eso hablar de elecciones de desdobladas le parece bien "para que cada uno pueda elegir y valorar las propuestas en cada estamento que haya que votar".

A su vez, indicó que no le preocupa que Alberto Fernández pueda ser el nuevo presidente. "Si tengo el honor de ser el nuevo gobernador de los mendocinos, no me preocupa en lo absoluto. Hemos tenido presidentes del distinto color político y nos ha ido bien y hemos tenido del mismo tinte político y nos ha ido mal. Eso no tiene nada que ver, sino con la gestión y cómo se encaren las cosas desde Mendoza".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-17-16-14-19-alberto-fernandez-volvera-a-mendoza-la-proxima-semana

Por último comentó: “Los temas de agenda tienen que ver con el empleo y la inseguridad. La gente ve mayor presencia policial, mayor tecnología, la gente ve a los delincuentes en las cárceles. Pero el delito sigue existiendo algo que preocupa a todos, como también la generación de empleo”.