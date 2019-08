Siempre controvertido, pero claro a la hora de opinar Juan Grabois fue contundente en cuanto a una de las herramientas políticas del Kirchnerismo, "Hay una asociación falsa que lograron hacer que es movimientos sociales es igual a planes sociales. Nosotros no queremos planes sociales, para mí son un desastre y la catástrofe de la Argentina". Además, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), afirmó: "No tiene que haber un plan social más en la Argentina sino trabajo genuino",

En diálogo con Radio de la Ciudad, Grabois comparó las dificultades económicas que atraviesa el país bajo la gestión de Mauricio Macri con los logros del Gobierno boliviano de Evo Morales. "Este Gobierno generó una catástrofe social innecesaria en la Argentina mientras Bolivia, con un indio que levanta el puño al mando, creció a un 4% anual y redujo la pobreza en un 15% en el mismo período, mientras Macri la aumentó", constrastó.

En tanto, descartó que vaya a tener un cargo en un eventual Gobierno de Alberto Fernández, "venimos impulsando políticas públicas no espacios en el organigrama. No voy a tener ningún cargo dentro del gobierno, porque mi rol es más importante impulsando procesos para que todas las familias puedan tener un techo, que los campesinos puedan tener un pedacito de tierra y que los trabajadores puedan tener derechos", indicó.

Por otra parte, se mostró de acuerdo con Fernández en la necesidad de "bajar la pobreza" como primera prioridad de agenda de Gobierno, y dejar el tema de una hipotética reforma de la Ley de Medios como un asunto no prioritario en la gestión.

Sobre la reunión de Alberto Fernández y Marcos Galperin

Consultado por la reunión entre el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, con quien había protagonizado una áspera controversia, y Alberto Fernández, Grabois dijo que "le cayó bien", aunque le sugirió a Fernández que no se deje llevar por "los cantos de sirena" del mercado. "Me cayó bien que Galperin fuese a la oficina de Alberto, tocó la puerta y pidió permiso. No sé bien qué habrá dicho, pero es el empresario emblema del macrismo, apoyó a Macri hasta el último minuto y perdió 3.000 millones de dólares en 48 horas", indicó. Y agregó: "Galperin fue uno de los que participó de este mito de que si perdía Macri venía la catástrofe. No me parece mal que Alberto lo reciba porque tiene que ser el Presidente de todos los argentinos. Pero pienso que con esto y la invitación del Citibank empiezan los cantos de sirena", advirtió.