“Nos arrancaron el podio”

Con 28 años ha logrado una madurez que la lleva a analizar las situaciones desde otro lugar. Con mucha pasividad que requiere, la mendocina Natacha Pérez realizó un análisis del mal momento vivido junto al seleccionado argentino femenino de básquetbol en los Juegos Panamericanos de Lima, aunque también destacó la alegría de colgarse una medalla en la modalidad 3x3.

“Llegamos con una expectativa muy grande con el 3x3, pero la realidad que resultó muy duro porque fueron tres días muy intensos, de mucho sacrificio, ya que es una modalidad muy física. Además estás todo el día en la cancha, no descansás, jugás tres partidos”, comenzó Nacha.

“Arrancamos la concentración con todo el plantel y ahí nos dijeron que íbamos a implementar esa técnica al 3x3, por lo cual no hubo mucho tiempo de trabajo, entonces se hizo difícil ensamblarse con las chicas y sobre todo con Andrea (Boquete), quien lo jugó por primera vez. Pero lo hicimos muy bien, pudimos traer la medalla, por lo cual el primer paso en los Panamericanos fue muy bueno”, añadió.

“Con el 5 contra 5 comenzamos de muy buena forma, porque pese a la derrota con Estados Unidos planteamos de muy buena forma el partido. Es el mejor básquetbol del mundo y en algún momento eso pesa. Sin dudas que fue el partido que más disfrutamos jugar porque después se opacó todo”, resaltó sobre inicio del torneo tradicional.

"Voy a seguir jugando en Berazategui hasta fin de año y con la selección tenemos por delante la Americup, por lo cual habrá concentraciones en la previa con las que estamos en Buenos Aires y luego se sumarán las que juegan en Europa”

A la hora empezar a relatar lo que les tocó vivir en el frustrado partido ante Colombia, que finalmente les dieron por perdido y les imposibilitó pelear por una medalla, Pérez comentó: “Como equipo tuvimos un muy mal momento en 2017 con la rotura de los ligamentos de dos compañeras en la Americup y sin dudas que nos destrozó, más allá que salimos subcampeonas. Pero lo que pasó con Colombia en Lima, si bien son cosas diferentes, nos mató. Fue muy duro, nunca antes había estado en un vestuario con tantas lágrimas. Cuando superabas un poco la situación, leías un mensaje o escuchabas un audio de apoyo y volvías a quebrarte. Al otro día teníamos que volver a jugar y la verdad que no teníamos nada de ganas”.

“No hay mucha historia con lo que pasó, lo cierto fue que nuestro jefe de equipo se equivocó cuando leyó donde decía que nos tocaba jugar con camisetas blancas y por eso se generó todo el conflicto, porque cuando salimos con las azules saltó el problema. El error estuvo en no agarrar la ropa clara por las dudas”, continuó.

“Mandamos a comprar unas camiseta blancas pero no las aceptaron, y si bien desde la organización dijeron que querían jugar el partido, Colombia se puso en una postura de no jugarlo con todo derecho y finalmente nos dieron por perdido el partido. La realidad que al torneo no le convenía que pasara esto, pero no se pudo hacer nada”, reflexionó.

“Teníamos un cierto cupo de gente para llevar a la villa olímpica, como todos los deportes, y es por eso que nuestro entrenador prefirió llevar un médico en lugar de un utilero. En el caso de los varones, por afuera llevaron más colaboradores y los instalaron en un departamento que alquiló la CABB. Acá hay una cuestión que reconocer y es que nosotros aceptamos viajar así. Tal vez por que no nos quedaba otra”, puntualizó.

“Este torneo visualizó cosas que nosotros vivimos habitualmente, desde los clubes hasta la Selección. No queremos compararnos con el masculino, pero la realidad es que estamos haciendo méritos hace mucho tiempo y es por eso que exigimos las mismas condiciones de parte de quienes dirigen. En realidad lo que queremos es lo básico que se necesita como para viajar a uno de estos tor. Es que si eso hubiese existido, el márgen de error era mucho más chico. El problema es que todos tenían que hacer de todo en Lima y eso en algún momento te hace cometer errores”, sentenció.

Para el final, Natacha no ocultó su sentimiento y expresó lo que siente cada una de las Gigantes: “Nos arrancaron la posibilidad de subirnos a un podio panamericano, que no sólo iba a ser histórico, sino que además iba a levantar el básquet femenino. Perder por errores que nos exceden nos da mucha bronca y tristeza”.