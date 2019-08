Aumento del dólar: la venta de materiales de construcción está paralizada

El descalabro de la economía argentina tras las Primarias del 11 de agosto descontroló muchas variables de la vida cotidiana: una de ellas es la de los materiales de la construcción.

El titular de la delegación de la Cámara de la Construcción, Marcelo Bargazzi, aseguró que las empresas con obras están trabajando con lo que tienen en stock. "Con la devaluación no tenemos materiales ni insumos porque nuestros proveedores no tienen precios. Entonces, al no tener precio el que te entrega lo hace con un remito y a fijar el precio, y otros directamente no te entregan", indicó a Radio Nihuil.

"Ellos no saben cuánto les va a costar reponer esa mercadería. En hierro cortaron las ventas porque está dolarizado", relató. "En el cemento en nuestro caso llegó una tolva pero no se qué va a pasar hoy. De materiales eléctricos directamente no te entregan y el que lo hace es con remito y a ver qué precio le ponen después".

También dijo que la obra privada está parada desde hace tiempo. Se terminó el acceso al crédito y la obra pública en general está buscando acelerar la actualización de precios. La redeterminación de precios dentro de los contratos porque cuando les toque actualizar van a recibir un dinero del Estado, pero mientras tanto la espalada financiera la tienen que poner ellos.

Bargazzi dijo además que quienes no tengan materiales en estos días seguramente van a tener que parar cuando se les acabe el stock: “La obra pública teniendo contrato firmado, en su mayoría tiene redeterminaciones de precios, van a ajustarlo".

"Aquellas obras que no tengan los insumos seguramente se suspenderán. Esperamos que esto no dure mucho, que se estabilice rápidamente y que podamos continuar con las obras", finalizó.