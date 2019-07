Destapar botellas con patadas voladoras, es el nuevo desafío viral

Un nuevo reto viral se ha difundido por las redes sociales y, a diferencia de otros, este requiere un poco más de destreza. Se trata del 'bottle cap challenge', que consiste en sacarle la tapa a una botella con una patada voladora, sí, así como suena.

El creador de este desafío fue el campeón de taekwondo Kazajo Farabi Davletchin, aunque nunca imaginó el efecto que tendría. Lo cierto es que cobró mayor notoriedad con el desafío entre el luchador de UFC Conor McGregor y Floyd Mayweather.

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey pic.twitter.com/9IrFUXyehx

Por su puesto, muchos otros famosos se sumaron a la ola:

"#bottlecapchallenge #challengeaccepted This thing landed on my head from @johnmayer but will quickly go to a couple of fellas we’ve seen do push ups badly. All yours Guy Ritchie and @jmoontasri" | https://t.co/J1X9XWKxHl pic.twitter.com/RT16VahcMv