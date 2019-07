Rossi marcó el mejor tiempo en un viernes totalmente improductivo

No fue el viernes deseado para los pilotos de Turismo Carretera. El mal clima presente en el autódromo de Concordia, les privó de tener el primer parámetro certero. La pista no estuvo bien, mucho menos en la primera tanda, y no les permitió trabajar fino sobre los vehículos como les hubiese gustado.

De los 41 que giraron el mejor de todos fue Matías Rossi. La actividad para el TC continuará este sábado con el último entrenamiento, tan solo 10 minutos, y luego todo será clasificación.

El piloto de Del Viso, quien hoy ocupa la novena posición en el torneo, cerró la mejor vuelta del cronometraje en 1'41"357, bajando en 15 segundos el mejor registro de la primera tanda, la cual se llevó con piso mojado.De esta manera lideró el triple de la marca del óvalo ya que detrás se ubicaron el local Mariano Werner y el último ganador de la categoría Juan Pablo Gianini, quienes quedaron a 429/1000 y 1"295 respectivamente.

“El sábado será más exigente”, señaló Matías Rossi que salió a pista para chequear el funcionamiento de su Ford. Tanto para este sábado como para el domingo se pronostica buen tiempo y con sol.

El mendocino Matías Jalaf decidió no salir a girar en la segunda tanda de ensayos, ya que la condición de pista era muy mala y consideró que era innecesario. En la primera tanda, el piloto de Ford se colocó en la décima posición, aunque a una amplia diferencia del mejor, Juan Bautista De Benedictis.

"Una jornada en la cual no pudimos hacer mucho más que asentar frenos y realizar un chequeo general en la primera tanda de entrenamientos bajo la lluvia. Como el piso seguía húmedo en el momento que a nosotros nos tocó salir a pista en el segundo ensayo, optamos por preservar todo, no salir y pensar en el día sábado que a priori tendrá buenas condiciones de clima. Veremos cómo amanece, esperando caer de la mejor forma posible para tener un buen resultado clasificatorio”, manifestó Jalaf.