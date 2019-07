En lo que queda de julio y durante el mes de agosto la Administración Nacional de la Seguridad Social continuará entregando turnos para cotizar créditos de hasta $200.000 en el caso de los jubilados, de $60.000 para las pensiones no contributivas y de hasta $12.000 para asignaciones. Sin embargo, en los últimos días se presentaron algunas demoras en la entrega de turnos.

Novedades PRESTAMOS ANSES 2019

¿Qué está pasando con la entrega de turnos?

En la recta final de cara a las elecciones 2019, el Gobierno Nacional sigue entregando, a través de ANSES, créditos a modo de anabólicos para generar consumo y por tal motivo, es muy probable que las nuevas línea de crédito presentadas en abril, se extiendan hasta octubre, como mínimo. Además, el mercado crediticio al igual que otros sectores como las apuestas, lamentablemente, crecen a raudales en tiempo de crisis.

Por tal motivo, en los últimos días, la distribución de turnos estuvo colapsada, situación que generó cierto malestar entre los beneficiarios que llamaban al 130 y no recibían los turnos a través del sistema automático. Según fuente oficiales, el servicio ya fue restablecido y funciona con normalidad.

"No consigo turno por teléfono en el 130"

En cuanto a los que accedieron a una conversación telefónica y de igual manera no recibieron el turno, es necesario aclarar los siguiente: los operadores oficiales de ANSES usualmente analizan a través del sistema las posibilidades crediticias del interesado y, si la persona no pre-califica (por diversos motivos a explicar en esta nota), estos resuelven por no entregar el turno. Esta situación, a veces, genera bronca en la gente pero lo cierto es que, gracias al buen trabajo del ayudante telefónico, ANSES no programa citas presenciales en vano y de esta forma nadie pierde el tiempo. Ni usted, ni ANSES.

En la siguiente nota, El Ciudadano te muestra las nuevas tasas y además te recuerda los requisitos obligatorios, como así también los montos disponibles en julio y agosto para jubilados, pensionados y asignaciones familiares.

ÍNDICE | Elige la/las prestaciones de ANSES que cobras mensualmente.

Esta línea de préstamos, por sus facilidades y montos bajos, es la más popular de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Puede sacar el crédito, todas las personas que cobren una o más asignaciones universales por hijo que no deban cuotas (de otros créditos) por encima del 30% de lo que cobran todos los meses.

La línea de créditos para AUH entrega adelantos desde $1.000 hasta $12.000 (por menor a cargo) a pagar en 24 o 36 cuotas.

El dinero se depositará dentro de los diez días hábiles a partir del día en el que fueron aprobados.

En tanto, aquí es necesario destacar que si ya tenes un crédito y todavía estás abonando las cuotas, podes solicitar un "monto complementario" para llegar al tope disponible de acuerdo a tu plan.

Los requerimientos son cuatro:

1 - Tener más de 18 años (el adulto solicitante)

2 - Tener menos de 75 años antes de abonar el último pago.

3 - Estar al día con la Libreta Familiar (salud, vacunación, escolaridad y declaración jurada) de todos los chicos dentro de la asignación.

4 - El menor por tiene que tener menos de 18 años antes del último pago. En cuanto a los niños y pre-adolescentes discapacitados, los mismos tiene que tener presentado el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

Los costos para asignación para este grupo son un 37% más bajos que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 66% más bajas que las tasas que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

En este caso el proceso de calificación se puede realizar por internet de la siguiente forma:

1 - Ingresar a MI ANSES con la clave de Seguridad Social. Si aún no posees clave, la podes generar en el momento a través de la misma página

2 - Actualizar tu correo electrónico, teléfono y domicilio en el apartado de información personal

3 - Solicitar el préstamo: Ingresar en "CRÉDITO ANSES" y después en "Solicitar préstamo" (arriba a la izquierda de la pantalla). Luego, te hay que leer condiciones del crédito.

4 - Terminar el proceso ingresando el N° de Seguridad Social que aparece en tu documento (ver fotos a continuación)

5 - Definir monto a solicitar y cantidad de cuotas: Primero hay que Ingresar la cifra (máximo $12.000) que necesites y después elegí el número de pagos mensuales. Luego seleccionar calcular para analizar el detalle de las cuotas. Finalmente, apretar en "Continuar" y seguir las instrucciones que parecen en pantalla:

6 - Finalizar la solicitud del préstamo: Si seguiste bien los pasos, vas a ver el comprobante del otorgamiento. El dinero se acredita a los 10 días a partir de la finalización de este paso.

Si no pudiste conseguir el préstamo en la web, te sugerimos estos pasos para que obtengas tu crédito en forma presencial:

1. Reuní la documentación necesaria: DNI y CBU de una cuenta bancaria propia.

2. Pedir un turno al 130 (opción 0). El sistema entrega turnos en forma automática.

Los trabajadores en relación de dependencia y jubilados que reciben ayudas por sus chicos también están habilitados para acceder a un préstamo de baja tasa.

Podrán tomar el crédito los beneficiarios de Asignación Familiar por hijo que no posean préstamos previos con cuotas por encima del 30% de lo que perciben en ANSES todos los meses.

En esta ocasión, ANSES te puede prestar desde $1.000 hasta $12.000 (por cada menos) a pagar en 24 o 36 cuotas.

El crédito se depositará en tu cuenta de ANSES (luego de la aprobación) en un lapso de diez días hábiles.

Además, es necesario destacar que si ya tenes un crédito y todavía estás abonando las cuotas, podes solicitar un "monto complementario" para llegar al tope disponible de acuerdo a tu plan.

Tener más de 18 años (el adulto solicitante)

No haber cumplido 75 años antes de de pagar la última cuota

Ganar mensualmente entre $3.623 y $46.190 . (IGF)

. (IGF) El menor por el que se pide el crédito tiene que tener menos de 18 años antes de la última cuota. Los discapacitados tienen que tener presentado el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

Los costos para asignación para este grupo son un 36% más bajos que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 60% más bajas que las tasas que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

¿Cómo conseguir un turno? Hacer clic en el enlace anterior.

Los mayores beneficiados dentro de ANSES en cuanto a préstamos, son los jubilados y pensionados. Son el grupo que mejor tasa manejan y tienen la posibilidad de pedir hasta $200.000.

Al crédito ANSES 2019 para trabajadores retirados puede acceder cualquier jubilado o pensionado que tenga otros créditos (dentro o fuera de ANSES) o bien tenga uno dentro de la seguridad social pero gane lo suficiente como para poder calificar al monto deseado. Esto sucede porque uno de los requisitos obligatorios es que el monto total de cuotas a pagar no supere el 30% de lo que habitualmente gana el jubilado. En caso de tener una reparación histórica, el monto a considerar será el que incluye el aumento.

Desde abril de este año, los trabajadores retirados tienen a disposición créditos desde $5.000 hasta $200.000 a pagar en 24, 36, 48 o 60 cuotas.

Los requisitos centrales son: vivir en el país y no tener cumplidos los noventa años antes de pagar la última cuota.

Además, el día de la entrevista personal (calificación final) en ANSES, los adultos mayores debe tener el DNI y el CBU de la cuenta ANSES en la que se liquidará el préstamo. El CBU es un código numérico de 22 cifras que se obtiene en cualquier cajero automático.

Para conseguirlo acércate hasta un cajero y realiza lo siguiente:

1- Ingresar el plástico en el cajero.

2- Introducir la clave secreta.

3- Una vez en tu cuenta, tan solo resta elegir la “Consultas" y luego “Consulta de CBU”

4- El sistema nos preguntará si deseamos imprimir el código en un ticket, a lo cual seleccionamos que "SI". Ese comprobante es el que hay que presentar en las oficinas de ANSES.

Los costos del producto para jubilados, a la fecha son un 46% más bajos que los que actualmente marca el mercado bancario tradicional y un 75% más bajos que las tasas que presentan las casas de créditos urgentes a sola firma.

El proceso de solicitud para jubilados, de acuerdo a los altos montos, no se puede hacer por internet y no hay otra alternativa que realizar una consulta presencial con turno previo. A continuación, te mostramos el paso a paso para una cita en las oficinas de ANSES.

Para sacar turno, ingresá en la siguiente página web: TURNO PRÉSTAMOS ANSES JUBILACIÓN Y PENSIÓN

Aquellos adultos mayores que por algún motivo no pudieron a través las vías normales (aportes), pueden acceder a un crédito ANSES a bajo costo de devolución,

Estos créditos están pensados para personas que cobran una PUAM y/o un PNC por vejez.

Las personas que cobra una PUAM o PNC por vejez pueden pedir desde $5.000 hasta $70.000 a pagar en 24, 36, 48 y 60 cuotas. Aquí, la suma total de los pagos no puede estar por encima del 30% de tus haberes en ANSES.

Los requisitos para el grupo PUAM tiene que cumplir los siguientes requisitos:

Residir en el país.

Tener menos de 90 años antes de abonar el último pago del crédito.

En la entrevista personal, los solicitantes tienen que tener a mano el DNI y el número de CBU que se obtiene fácilmente en cualquier cajero automático.

Para conseguirlo acércate hasta un cajero y realiza lo siguiente: 1- Ingresar el plástico en el cajero. 2- Introducir la clave secreta. 3- Una vez en tu cuenta, tan solo resta elegir la “Consultas" y luego “Consulta de CBU” 4- El sistema nos preguntará si deseamos imprimir el código en un ticket, a lo cual seleccionamos que "SI". Ese ticket es el que hay que presentar en ANSES.



Los costos para este grupo de ANSES son un 35% más bajas que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 65% más bajas que los precios que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

En este caso, el trámite es presencial y con turno previo.

Para sacar el turno, ingresa en la siguiente página: TURNOS PRESTAMOS ANSES PUAM

Ahora las PNC también pueden alcanzar un préstamo adaptado a sus posibilidades de pago.

Esta línea de créditos le corresponde a todos los beneficiarios que perciban Pensiones no Contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos que no deban préstamos anteriores que en el total de cuotas superen el 30% de lo que percibís en ANSES.

Las PNC pueden pedir desde $5.000 hasta $70.000 a pagar en 24, 36, 48 ó 60 cuotas. .

Los requerimientos para este grupo son tres:

Residir en el país

Tener más de 18 años

No tener 75 años antes de pagar la última cuota del préstamo.

Los costos para asignación para este grupo son un 36% más bajos que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 60% más bajas que las tasas que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

En este caso, el trámite no se puede hacer por internet y por lo tanto es necesaria una entrevista personal con turno previo.

