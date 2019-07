Del Caño sobre el gobierno de Macri: "Ha generado mucha bronca"

Mendoza es uno de los escenarios elegidos por la mayoría de los precandidatos a la presidencia argentina, para hacer campaña. A la lista de Alberto Fernández, José Luis Espert y Mauricio Macri, se sumó Nicolás del Caño.

Este martes vino el postulante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), y en diálogo con radio Nihuil manifestó su visión sobre las PASO y fue duro con las políticas de Mauricio Macri.

Comenzó su diálogo asegurando conocer de cerca nuestra provincia y no dudó en afirmar que "no es ajena" a la situación crítica que atraviesa el país. "La vez anterior que vine, estuvimos con trabajadores de La Colina, que estaban reclamando para no perder su fuente de trabajo, ahora son los trabajadores de La Terre (fábrica recuperada por sus trabajadores, en Guaymallén) que también están reclamando y vamos a estar con ellos", dijo Del Caño.

Junto a @barbeitonoelia y @LautaroJ_PTS visitamos la fábrica recuperada #LaTerre en Mendoza . Obreras y obreros la tomaron y pusieron a producir. Hoy es la empresa de hortalizas deshidratadas más grande del país. Apoyamos la gestión obrera contra el intento de remate judicial. pic.twitter.com/WPf9CeFgu3 — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 17, 2019

“Me parece que la situación que ha dejado estos 3 años y medio del gobierno de Macri, profundizando todos los temas estructurales que hacen a la vida de la mayoría del pueblo, ha generado mucha bronca. Nosotros en las distintas recorridas estamos tratando de llegar ante este intento de polarizar las elecciones entre dos opciones, quitando la posibilidad de que mucha gente piense concretamente que estamos ante una PASO”, agregó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-10-18-6-video-viral-el-trap-de-nicolas-del-cano-sacude-youtube

A su vez, dio algunos de los motivos por los cuales la gente debería inclinarse por el Frente de Izquierda: "Somos la única fuerza política que hoy dice que la prioridad no puede ser arreglar o pagarle a los especuladores, al Fondo Monetario Internacional, sino que la prioridad tiene que ser que todos los recursos del país vayan a resolver el problema del salario que ha perdido, solo en los 3 años y medios de Macri, 20 puntos de poder adquisitivo, aumentar las jubilaciones, la mínima hoy quedó por debajo del nivel de indigencia".

Y continuó en sintonía: "Es inaceptable que se siga cumpliendo con los grupos económicos, acreedores, con las empresas privatizadas que nos han matado a tarifazos, con las petroleras que se llevan fortunas mientras sucede esto. El problema del empleo, cómo generamos empleo, primero prohibiendo los despidos, y aquellas empresas que adujan que tienen una crisis, que abra los libros de contabilidad para conocer verdaderamente su situación no de ahora sino de los últimos 15 años".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-11-7-45-roberto-lavagna-estara-en-mendoza-el-lunes-22-de-julio

Por otra parte, se refirió a la candidata a gobernadora de Mendoza, Noelia Barbeito y al candidato a diputado nacional, Lautaro Giménez, y aseguró que "han planteado proyectos para que se recuperen las empresas y esto es muy importante frente a situaciones extremas en donde quedan cientos de trabajadores despedidos, como el caso de La Campagnola".

Para el dirigente troskista, en nuestra provincia el FIT cuenta con un gran apoyo: "Creo que hay gente que comparte nuestro punto de vista, que comparte las peleas que damos, que respeta nuestra coherencia, que todo lo que hemos dicho en campaña siempre lo llevamos adelante".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-7-32-50-alberto-fernandez-nunca-vi-ni-un-bolso

“En estás PASO no tienen que votar con la nariz tapada a aquellos que aplicaron estas políticas de ajustes ni tampoco a los que votaron todas las leyes a favor a Macri y hoy se hacen los opositores. Me parece que hay una coherencia que nos respalda y a eso tenemos que apuntar y también a muchos jóvenes que en la Izquierda se ven representados, que quieren pelear por el futuro, los vamos a convocar a que acompañen al Frente de Izquierda”, finalizó Nicolás del Caño.