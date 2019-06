El papel del Frente Renovador de Mendoza en medio de la rosca nacional

El diputado Guillermo Pereyra, uno de los principales referentes del massismo en la provincia, expresó, sin atisbos de duda alguna, que todo lo acordado dentro del Frente Cambia Mendoza “se mantiene inalterable”.

A la vez, recordó que la fecha límite para que Sergio Massa haga público con quién acordó y firmó alguna alianza es el 12 de junio.

El legislador provincial considera que se debe separar cualquier tipo de análisis y críticas entre lo que hace la provincia de Mendoza y las decisiones que involucran al Estado nacional. “A partir de eso –asegura Pereyra- son los parámetros de las determinaciones que hemos tomado en la reafirmación de las alianzas a nivel local”.

El Ciudadano entrevistó al diputado de extracción gremial mercantil, quien al ser consultado si no se entraba en contradicciones cuando Sergio Massa se acerca al kirchnerismo y él firma un acuerdo electoral con la precandidatura de Rodolfo Suárez, respondió: “No sucede nada porque hay que separar lo provincial de lo nacional. Nosotros hemos estado siempre apoyando a esta coalición desde 2015, para evitar el desmembramiento administrativo y la compleja situación económica y social que estaba pasando en la provincia. Por eso todos los partidos políticos conformamos el Frente Cambia Mendoza, para administrar la provincia y eso no tiene nada que ver con lo nacional”.

Al insistirle sobre la imagen de los pasos que Massa da criticando la situación del país, aclaró que “no tiene nada que ver, porque la economía nacional pasa por otro lado. Si se aumentan las tarifas de los servicios públicos (luz y gas) o los combustibles, no lo aumenta el Gobierno de Mendoza. Si el dólar vale $ 45, $48 ó $ 50, no lo decide la Provincia. Si las retenciones a las exportaciones tienen que ser de determinada cifra o ser eliminadas, no lo decide Mendoza”.

“Por lo tanto –agregó-, creemos que acá hay que dividir las situaciones y lo que está pasando con todas esas elecciones que se han concretado. Tanto el oficialismo como la oposición las llevan a cabo de una buena manera, distinta a lo nacional, y eso es una señal de lo que estoy respondiendo”.

El 12, día de definiciones

Al momento de profundizar sus dichos sobre cómo hay que ver lo que sucede en las provincias y lo que hace la Nación, Pereyra recordó: “Cuando en la (Fiesta de la) Vendimia pasada Juan Manuel Urtubey estuvo en Mendoza, tuve un interesante diálogo. Hablamos de la situación económica de esta provincia, a lo que él me expresó que en Salta le pasa lo mismo. Y él es peronista y aquí está (Alfredo) Cornejo, que no es peronista. Es decir que las situaciones provinciales escapan a lo nacional”.

Cuando se le preguntó sobre lo decidido en el cónclave nacional, explicó que “el Congreso del Frente Renovador de la semana pasada en Parque Norte le dio amplias facultades a Massa, que es el conductor del espacio a negociar, consensuar y ver las posibilidades y las tratativas para hacer una campaña nacional. Con quién vamos hacer acuerdos, alianzas o de qué lado vamos a estar. Para eso fue facultado Massa a negociar, y el plazo final es el 12 de junio”.

Finalmente aseguró que “el resultado, sea el que sea, será discutido. Porque las direcciones políticas que asumamos tienen que ser necesariamente consensuadas por todos los sectores que hacen al Frente Renovador”.