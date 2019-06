Habló el hombre perdido en la nieve en Malargüe

Esteban Ávalos, el hombre que estuvo perdido durante tres días en la nieve, fue encontrado con vida y brindo detalles de su desaparición.

"Lo único que escuchaba era la radio, escuche todos los mensajes que enviaban y ahí escuche que me estaban buscando y fue algo importante para mí", explicó el hombre que quedó varado en una ruta provincial, a la altura de Malargüe, con condiciones climáticas adversas.

"Si no conoces te perdés como me pasó a mí, porque no hay señalización alguna", añadió.

Ávalos trabaja en una empresa que realiza inspecciones de obras de estaciones de YPF y, al momento de perderse, se dirigía rumbo a Neuquén.

"Por suerte todo terminó bien. Nosotros siempre vamos por ruta pero nunca imaginé el hielo que había en la ruta. Gracias a los gendarmes pude ser rescatado", expresó el trabajador.

Una hermana de Ávalos fue quien hizo la denuncia de paradero, lo que habilitó a Gendarmería y Policía a iniciar la búsqueda.