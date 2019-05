El cantante Sergio Denis fue trasladado este martes a la Clínica Alcla, un centro especializado en rehabilitación integral en el que estuvo internado Gustavo Cerati tras sufrir un ACV.

El cantante, de 70 años, fue traslado este martes desde el Sanatorio de los Arcos, del barrio porteño de Palermo, en donde estaba internado desde el pasado 13 de abril, hacia la Clínica Alcla, según confirmaron fuentes cercanas a la familia de Denis a Cadena 3.

Antes de llegar al Sanatorio de los Arcos, el cantante estuvo internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Padilla, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, tras sufrir una caída desde el escenario en el teatro Mercedes Sosa de la capital de esa provincia.

¿Qué canción interpretaba Sergio Denis cuando se cayó del escenario?

La caída de Sergio Denis ocurrió el lunes 11 de marzo desde unos tres metros de altura poco después de subir al escenario del teatro, mientras interpretaba la canción "Te llamo para despedirme", uno de los éxitos de su carrera.

La clínica a la que fue traslado Denis se encuentra en el barrio porteño de Nuñez y es en la que Gustavo Cerati estuvo internado más de tres años y medio, tras sufrir un ACV.

Los preocupantes datos sobre la salud de Sergio Denis

Su abogado y amigo desde hace 25 años, Diego Colombo, aportó una luz de esperanza para todos los fans del reconocido vocalista, quienes aguardan con ilusión una pronta mejoría de su ídolo.



Es que, invitado este domingo al piso de Implacables (El Nueve, a las 20), el profesional aseguró que Sergio "está progresivamente mejorando". En tanto, contó un episodio sorprendente que él presenció cuando visitó por última vez a su amigo y cliente.



Luego de aclarar que "el tiempo es el que da cuenta de lo que en definitiva puede ser un resultado muy bueno y ese es el que todavía no se está obteniendo", Colombo contó que visita regularmente al intérprete de canciones como Te quiero tanto y La vida vale la pena.

Contó que Sergio "a veces tiene y a veces no asistencia respiratoria".





Ese dato sorprendió a todo el panel del programa conducido por Susana Roccasalvo ya que el hermano del músico, Carlos Hoffmann, había dicho la semana pasada que su par estaba "sin respirador".



Acto seguido, el abogado del músico aseguró que éste "está sedado, con los ojos abiertos y no reconoce a la gente", ya que "sigue en estado medio comatoso".Aunque remarcó: "Lo vi y estaba con los ojos abiertos, un autoreflejo".



Luego de describir la situación clínica de su representado legal, publica diario La Veloz, Colombo recordó una visita muy especial a su amigo cuando éste aún estaba internado en el hospital Ángel Padilla de Tucumán y otra de igual sentir ya en Buenos Aires, hace pocos días.



"Su hermano Carlos me dice 'Diego cuando lo veas hablale, porque Cacho Castaña nos dijo que cuando tuvo una situación así él recordaba (cuando lo visitaban y le hablaban)'", comenzó contando el letrado.



Y concluyó: "Entonces yo lo hice allá y aquí, cuando estuve en la clínica. Él miraba perdidamente para adelante y me le puse hablar de las cosas que hemos vivido, le dije 'Negro', porque para mí es el Negro Hoffman, y en el medio de esas palabras él giró y me miró, no con su mirada, pero me miró y hubo una reacción. Ahí le puse una mano en la frente y se durmió".

Fuente: Diario La Veloz