Estos son los servicios afectados en Mendoza por el paro nacional

Este miércoles casi el país entero se ve paralizado por el paro nacional convocado por la CGT. Se trata del sexto contra las políticas del actual gobierno de Macri.

A continuación, todos los servicios que se ven afectados en Mendoza.

Transporte

Uno de los principales rubros que adhirió fue el transporte. La interrupción de este servicio afecta en gran medida el normal desarrollo de actividades, ya que gran parte de la población hace uso del mismo para cumplir con sus tareas diarias. Es por esto que la Asociación Unida del Transporte Automotor de Mendoza (AUTAM), informó que se prestará un servicio mínimo -previsto en el nuevo contrato de concesión-.

Las primeras unidades saldrán de los controles a las 6 de la mañana, mientras que las últimas partirán de las terminales a las 22. Este esquema de trabajo incluye tanto a los servicios urbanos como a los de media y larga distancia provincial.

Por el lado de los taxis, también adherirán a la medida, y al respecto Fernando Sáez, titular de la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (Aprotam), indicó: “Estuvimos reunidos con el sindicato y se ha decidido esto en conjunto por la crisis en la que estamos inmersos los propietarios de taxis, con una inflación galopante, la suba en los precios de los repuestos, la competencia desleal de las plataformas instaladas con una ley de ‘prepo’ y el estancamiento”.

Vuelos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), también se suma "ante la insensibilidad de un gobierno que no le habla al pueblo sino a los capitales externos y a los mercados financieros", expuso el secretario y sentenció: "Es una buena noticia, era hora de tomar una medida".

Comercio

Por otra parte, desde la entidad sindical fundada para la ayuda social y defensa de los derechos del empleado de comercio, Centro Empleados de Comercio (CEC), emitieron un comunicado en el que informan: “Esta medida de acción directa no es un hecho aislado, sino la continuación de un reclamo que nos remite al pasado 4 de abril, cuando desde la central obrera nos movilizamos al Congreso Nacional en defensa de los puestos de trabajo, solicitando de forma expresa la modificación del rumbo de la política económica que lleva adelante el gobierno Nacional, con el propósito preciso de generar mecanismos claros y eficientes que permitan hacer de la Argentina un país productivo, con estabilidad política, económica y social”.

De esta forma, el comercio no abrirá.

Bancos

Para hacerle frente a una "crítica política económica" que "día a día se profundiza", el gremio de La Bancaria fue uno de los primeros en sumarse a la medida de fuerza.

De esta forma, según informaron dirigentes sindicales en un comunicado, el paro será sin concurrencia a los lugares de trabajo. Las distintas seccionales determinarán las acciones de ese día, siendo que en el ámbito nacional, adhieren a la conmemoración del histórico paro del 29 de mayo de 1969 en Córdoba y a las ollas populares.

En la provincia, las ollas populares se instalarán en Patricias Mendocinas y Gutierrez.

Escuelas

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) también se une. El secretario general, Sebastián Henríquez, informó que en Mendoza "se agregan todos los reclamos que venimos llevando adelante".

"Tenemos la situación de infraestructura de las escuelas, la demanda de devaluación del ítem aula, todas las situaciones que tienen que ver con el presupuesto educativo", son algunos de las exigencias del sector, indicó Henríquez, y denunció que están teniendo "una ofensiva del gobierno".

Pese a esto, el ministro de Gobierno de Mendoza, Lisandro Nieri, alentó a los padres a que lleven a sus hijos al colegio. "Nosotros en la provincia lo que siempre hacemos es garantizar la prestación de todos los servicios, primero que nada educación. Alentamos a los padres que lleven a los chicos al colegio, el docente va a estar al frente del aula y en el último paro, la asistencia de los docentes fue del 98% con mucha presencia de alumnos", expuso en diálogo con radio Mitre.

Transportes Escolares

Este sector, a diferencia de los demás, se pliega a la medida pero por fuerza mayor. Así lo confirmó Diego Bonano, representante de la Cámara de Transportes Escolares: "Hemos consensuado no brindar el servicio. No porque adherimos al paro, sino por seguridad que no podemos garantizar a los niños y padres en un día donde habrá movilizaciones y demás. Por cuestiones de conciencia y porque nosotros no solo llevamos a los chicos en horario a la casa y a la escuela, sino por la seguridad de los chicos hemos determinado no brindar el servicio".

Bonano destacó que los choferes que se verán más afectados van a ser los de la zona céntrica, donde habrá movilizaciones y cortes de calle. "Los que trabajan en las zonas departamentales seguramente brindarán el servicio. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cláusula en el seguro que determina que en caso de tumulto, huelga o paro el seguro no se haría responsable por el siniestro que le pasara al vehículo o al niño. Entonces ante eso no nos podemos poner en riesgo, los papás nos apoyan y son conscientes de que lo principal es la seguridad de los chicos", explicó.

Trabajadores del Estado

El sindicato que nuclea a los trabajadores del Estado, ATE, también adhiere exigiendo "un 65% de recomposición salarial, para compensar el derrumbe salarial, que golpea a los trabajadores estatales desde que asumió Mauricio Macri, y cubrirlos de la inflación proyectada para este año".

Asimismo, plantean la reincorporación inmediata de todos los despedidos y el fin de la precarización laboral.

Estaciones de servicio

Por último, el sindicato que nuclea a los trabajadores de estaciones de servicio de la provincia de Mendoza, también confirmó que se suma al paro.

"Vamos a adherir a esta medida de fuerza en reclamo de una situación económica que realmente golpea muy duro a los trabajadores y está haciendo un daño tremendo a las pymes", indicó José Escoda, secretario general del gremio.

En conclusión, no habrá atención al público y las estaciones contarán únicamente con una guardia de vigilancia para atender emergencias que tengan que ver con ambulancia, policía y bomberos.