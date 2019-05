Proyecto para fábrica estatal de alimentos

Muchos indican que el cierre de las importantes plantas de Tunuyán, San Rafael y San Martín, no solo produce perjuicios por la pérdida de cientos de fuentes de trabajo, baja en inversiones y muchos problemas a productores frutihortícolas que proveían la materia prima. También el quebranto es en la producción de alimentos.

Todo un tema que bien se podría comenzar a resolver, si el estado mendocino crea la Empresa Provincial de Alimentos, según está proponiendo el senador provincial Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda y los Trabajadores-PTS). La idea –indica el autor– es no cerrar las conserveras, que las mismas sean autogestionadas por los trabajadores que no perderían el sustento de sus familias, no se interrumpiría el circuito productivo, no se encarecerían los alimentos y parte de la producción de alimentos serían proporcionados a las escuelas mendocinas.

El Ciudadano dialogó con el senador del Frente de Izquierda de los Trabajadores y esto expresó sobre la matriz del problema: “La crisis ha sido impulsada por grandes grupos empresarios, algunos de ellos de multinacionales como el caso Alco Canale que cerró plantas en Tunuyán y San Rafael. Otros son poderosos grupos económicos del país, como en el caso de Arcor que especuló con el traslado de las plantas de Mendoza a San Luis. En resumen, estos grupos concentrados solo buscaron provocar la destrucción del aparato productivo e industrial mendocino, en un rubro tan sensible para la población, como es la fabricación de alimentos”.

“La gente va a los centros comerciales y se las ve entre las góndolas preocupada por el constante crecimiento de precios de esos productos, por eso la calidad de la alimentación cae, donde lamentablemente la pobreza y la desnutrición infantil es la más alta de la Argentina. Algo que afecta, incluso, dentro de las escuelas públicas porque las meriendas no alcanzan. Y ante ese duro panorama, lo único que encontramos, como respuesta de los grupos empresarios, son maniobras especulativas, nuevos despidos y cientos de familias en la calle”.

Mendoza tiene fondos para formar la empresa provincial

Al solicitársele detalles de su propuesta, dijo: “Nosotros creemos que el Estado provincial debe intervenir urgentemente, creando una empresa provincial de alimentos. Es para recuperar las plantas dejadas en plena producción, vaciadas, desguazadas por las empresas. De esta manera se trata de evitar la pérdida de toda esa maquinaria, que no se oxide y que no sea rematada. Un todo que puede dar respuestas en un terreno de emergencia laboral y de grave crisis alimentaria”.

Cuando se le preguntó lo que podría suceder con esa masa de empleados que estaban en las conserveras, detalló: “Hay que resaltar la actitud y predisposición de todos los trabajadores. Ellos solo quieren trabajar y el Estado bien podría darles esa posibilidad otorgándoles la autogestión de las conserveras. Es muy importante para el éxito de esto, que se tenga en cuenta la capacitación y el amplio conocimiento técnico de ingenieros que salen de la UNCuyo. Estos últimos fueron parte de un grupo de científicos y catedráticos que sacaron una solicitada apoyando la iniciativa de crear una empresa provincial alimentaria que fabrique alimentos”.

La alimentación de los niños delante de todo

Consultado sobre de dónde podrían salir los fondos, el senador contestó: “Yo creo que la Provincia cuenta con todos los recursos para crear esta empresa, incluso con un marco legal con una ley que sancionamos el año pasado, de procedimiento de declaración de utilidad pública, de expropiación y recuperación de empresas. Sobre los fondos tampoco tendría que haber problema, porque el gobernador expresó hace poco la intención de la creación de un banco provincial, lo que implica que la Provincia tiene plata. Entonces creemos que la primera prioridad tienen que ser las fuentes de trabajo y la producción de alimentos que otorga el campo mendocino, donde lo esencial sea el aprovisionamiento de la Dirección General de Escuelas, para que la alimentación de los niños esté delante de todo”.

Finalmente Jiménez reiteró: “Entonces los recursos están, la formación humana también. En esto último contamos con científicos de las universidades públicas, el INTI y en el CONICET. Solo hay que tomar la decisión que contiene la voluntad política para crear la empresa provincial de alimentos”.