Mendoza pasó a ser la sexta economía del país, relegada por Neuquén

Gracias al desarrollo de Vaca Muerta, Neuquén se posicionó como la quinta provincia que más participa en el Producto Bruto Interno (PBI), desplazando así a Mendoza.

El dato surge de un informe realizado por el estudio Federico Muñoz y asociados, que actualizó el último dato oficial de 2004 sobre el peso de cada provincia en la economía nacional. El estudio ofrece una aproximación en función del Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) y las remuneraciones que obtienen los trabajadores registrados.

“Estamos viendo que Mendoza habría perdido algo de participación y Neuquén habría ganado, con lo que estarían prácticamente equiparadas”, señaló Federico Muñoz, economista y docente de la Universidad Torcuato Di Tella. “Básicamente es el empuje en los últimos años de Vaca Muerta y, en términos generales, de la industria petrolera”, explicó.

De esta forma, la provincia de la Patagonia tiene un 3,8% de participación en el PBI nacional, mismo porcentaje que Mendoza, pero con un mayor monto de pesos corrientes, $554,700 millones y $550.000 millones, respectivamente.

Los primeros cuatro lugares los ocupan: Buenos Aires, la CABA, Santa Fe y Córdoba; centros urbanos que reúnen más del 60% de la población argentina.

Según informó el diario Río Negro, en la estimación del producto bruto per cápita, Neuquén ocupa el segundo lugar, aunque los números no la favorecen en la comparación de su capacidad exportadora. Hace 15 años, exportaba casi el 15% de su producto bruto pero decreció al 0,6% en 2018 (último lugar del ranking) “producto del agotamiento de los yacimientos no convencionales y las restricciones oficiales”, según el informe.

La actividad que más aporta a la economía de la provincia es la hidrocarburífera, seguida de servicios conexos como los empresariales e inmobiliarios, la administración pública y el comercio.

Mendoza: situación insostenible

En tanto Mendoza, viene presentando una marcada caída en la participación del PBI nacional. Disminuyó su capacidad exportadora, que pasó de representar el 12,7% de su producto bruto en 2008 a ser del 7,5% en 2017, según un informe del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica y la Unión Industrial de Mendoza.

“Hace décadas que la actividad productiva en general viene mostrando signos de debilitamiento, con una importante pérdida de dinamismo en las actividades tradicionales y otras innovadoras, que si bien muestran señales de crecimiento, no alcanzan a compensar la desaceleración en las primeras”, indicó el documento.

La situación insostenible que atraviesa la provincia se debe, entre otros parámetros, a la inflación y las altas tasas de interés.