Elogios y palos por el papel de Cornejo en la interna de Cambiemos

El comentario de Mauricio Macri fue muy escueto, hasta lacónico: “Cornejo es así”, habría dicho el primer mandatario luego de que el gobernador mendocino afirmara sin ambages que hay que ampliar Cambiemos, que hay que sumar figuras opositoras, y que hasta podría haber otro candidato compitiéndole dentro de la misma coalición.

Desde el PRO, por el momento han descartado cualquier chance de que se habilite unas PASO contra Macri. “Es la opinión de una persona”, dicen sobre los dichos de Cornejo, y aclaran que quien gobierna define la estrategia, además de sostener que, en la convención radical, finalmente la postura del presidente del partido no sería la mayoritaria.

Pero desde otro sector del Gobierno no parecen coincidir, dando por sentado que habrá internas. “No los conformamos con la vicepresidencia. Marcos (por Peña) está punteando el tema e incluso lo llamó a (Ernesto) Sanz para que le dé una mano y éste le dijo que la manera de contener a los descontentos es aceptar una interna”, señaló a un diario porteño uno de los operadores.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-16-21-15-4-politica-electoral-hay-un-tercero-excluido

Por el lado del principal interlocutor con muchos sectores de la política, especialmente de la oposición, como es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, las posturas son menos tajantes. Según afirmó, si Macri “entiende que hay alguien mejor, analizaría dar un paso al costado”, y agregó que “no es usual que dentro de un espacio le hagan una interna al presidente, pero lo que planteamos es que están abiertas todas las posibilidades, sobre todo también la ampliación de nuestro espacio”.

Finalmente, Frigerio dejó abierta una puerta: “Veremos cómo se resuelve eso desde el punto de vista operativo, si con unas PASO, si sumando dirigentes a Cambiemos o ampliando Cambiemos”, destacando que “es importante ampliar la base de sustentabilidad política en Cambiemos para gobernar mejor, es el espacio que hay que fortalecer y cuidar”.

La que no anduvo con medias tintas fue Elisa Carrió: “Voy a sostener al presidente Macri, un gobierno que termine el mandato después de Marcelo T. de Alvear, y voy a acompañar a todos los candidatos de Cambiemos en todas las provincias”, señaló en la red social Twitter.

También dijo que no le interesa lo que opine Cornejo, y concluyó señalando que “el Gobierno de Macri cometió errores, pero él tiene voluntad y carácter para construir una Argentina nueva. También lo quiero mucho a Marcos Peña, lo adoro, porque él defiende mucho a Macri. Con todos sus defectos, es la persona de mayor confianza. Yo lo reto porque es como mi hijo, pero es un gran jefe de Gabinete”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-16-20-28-10-mauricio-macri-hubo-una-reaccion-colectiva-de-la-gente-porque-ya-no-queremos-cosas-raras

Por el lado de Federico Pinedo, la respuesta tampoco se hizo esperar: “Es lamentable ver la política desde los dirigentes políticos. La Argentina está pasando un momento difícil. El Presidente está a cargo de esa situación y trabaja para que la inflación baje”, sostuvo, subrayando que “es momento de cuidar al Presidente, no de atacarlo”, ya que este año “Argentina se juega algo muy importante, se juega un país de oportunidades, de Estado de derecho o de un grupo de mafiosos”

La larga sobremesa

Después del encuentro en el Alvear Icon, donde Cornejo dejó sus polémicos dichos, un restaurante de comidas españolas del centro porteño a mitad de camino entre el Congreso y la Casa Rosada recibió a una parte de los principales referentes de la UCR que, según parece, tuvieron una larga sobremesa que culminó con algunos acuerdos importantes: sostener Cambiemos pero ampliar el círculo de toma de decisiones dentro de la coalición es la demanda más fuerte, aunque no es un reclamo nuevo.

Los jefes de interbloque legislativos, Mario Negri, de Diputados, y Luis Naidenoff, del Senado; los gobernadores Alfredo Cornejo y Gerardo Morales; el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador; el diputado José Cano, el senador Ángel Rozas y los referentes nacionales Ernesto Sanz y Enrique Coti Nosiglia fueron algunos de los comensales. Ahí, el presidente del partido habría explicado que “la intención no es debilitarlo (a Macri), todo lo contrario, hay que ayudar a que el Gobierno llegue más fortalecido a las elecciones, así podemos perder”.

El elogio menos pensado

Pero no todos fueron palos para Cornejo. Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente y dirigente que siempre estuvo incómodo con Cambiemos, al punto de que está permanentemente buscando armados con la oposición, salió a apoyar al gobernador mendocino: “Creo que lo que dijo es muy razonable, es lo que venimos diciendo. Él, como presidente del partido tal vez no podía manifestarse, pero miren lo que ha dicho y es que el rey está desnudo. Yo le voy a decir la verdad: la preocupación de muchos dirigentes políticos es ver frustrado el sueño ese que creían haber alcanzado. Lo que les preocupa es la posibilidad de que con la desaparición de Cambiemos, desaparezca también el PRO, que el PRO se termine convirtiendo en un actor no central en la política argentina.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-16-19-46-7-cornejo-yo-no-voy-a-ser-candidato-lo-que-propongo-es-que-cambiemos-se-agrande-y-mejore

Según Alfonsín, “la UCR no debe preocuparse por lo que le pase al PRO, sino por lo que le pase al país. Hay que considerar la posibilidad de conformar ese nuevo frente con otra fuerza, con el socialismo, con sectores del peronismo que no están en Unidad Ciudadana. Pero no hay que cometer el error que se cometió en el 2015, (porque) uno de los principales déficits es que Cambiemos nació sin acuerdo programático”.

Para Alfonsín, con la conducción de Cornejo se empezaron a ver cambios, “el partido actuó con más autonomía, con más consecuencia, con la ideas del partido, pero durante los dos primeros años, cuando gestionaba otro presidente el partido, la verdad que si se hubiese cerrado el partido no lo hubiesen notado”.

“Lo felicito (a Cornejo) porque hay que tener coraje cívico para decir cosas que uno sabe que le pueden poner la opinión pública en contra. Quiero decir, el principal miedo de un político fue el miedo a la opinión pública. Y lo de él fue un gesto valiente, un gesto propio de un político”, concluyó Alfonsín.

Desde la oposición, en Mendoza, habló sobre la polémica desatada por Cornejo el diputado nacional Rubén Miranda. “Opinar sobre otras fuerzas políticas a veces no es bueno, pero cuando esa opinión puede involucrar a la fuerza que uno representa, uno se tiene que expresar. Primero eso está descartado totalmente porque ni siquiera se ha hablado. Yo creo que es una declaración oportunista de parte de Cornejo; no me sorprende porque no es la primera vez que lo hace. cuando estuvo ligado al kirchnerismo y era kirchnerista de la primera hora y cuando empezaron a haber dificultades buscó argumentos para irse. Hoy descalifica como vil populismo del cual él fue parte”, señaló el lasherino.

Lo claro es que la UCR puso las cartas sobre la mesa. La Convención tendrá la última palabra.