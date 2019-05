Muchas veces hemos hablado de lo que genera la pasión por el fútbol y hasta dónde puede llegar. Es un deporte amado por muchos en todo el mundo y a veces nos encontramos con casos increíbles o historias que parecen sacadas de un cuento.

¿Qué me dirías si te aconsejo que estudies matemática utilizando el fútbol? Si lo sé, yo también me trataría de loco pero te aseguro que cuando te cuente este caso seguramente vas a estar de acuerdo.

Sin dudas la matemática es una de las materias que muchos odiamos en la escuela, tanto en la primaria pero sobre en la secundaria y que quizás a más de uno le generó dolores de cabeza. Sin embargo, para Marilina Carena resulta algo apasionante. Pero claro, no es la única pasión que tiene.

Ella es muy futbolera e hincha fanática de Independiente de Avellaneda y decidió tomar sus dos pasiones para escribir un libro y así explicar problemas matemáticos basándose en la reglamentación del fútbol.

"Un día se me ocurrió sentarme a escribir algunos problemas que pueda relacionar ambas cosas. Uno siempre dice las estadísticas, el porcentaje o los promedios y están relacionados con el fútbol y así salió esto que tuvo mucha repercusión" explicó la licenciada en Matemática aplicada.

Cómo relaciona la matemática con el fútbol

Si bien parece algo complicado de imaginar tiene bastante lógica cuando se lo plantea y de hecho Carena lo explicó de una manera muy sencilla. "Con la tabla de posiciones se puede enseñar las ecuaciones (y así se ve cuántos puntos le faltan a un equipo para superar al primero), con la diferencia de goles se toca el tema de los números negativos y con las medidas de la cancha la geometría plana".

También expresó que a través de la forma y dimensiones de la pelota se puede explicar la geometría de los cuerpos.

Si tenés problemas con las tablas de frecuencias podes acudir a las estadísticas de los goles o las tarjetas amarillas y rojas, mientras que los porcentajes se estudian a través de los pases de los jugadores y las ventas de entradas (usando la regla de tres simple).

Finalmente la docente ejemplificó que para entender las ecuaciones, que también será un recuerdo difícil de olvidar en la secundaria, se puede obtener ayuda con los promedios de los descensos. "Es tomar el fútbol como tema para poder comprender las operaciones matemáticas".

El libro

El libro escrito por Marilina Carena cuenta con más de 100 páginas con problemas de fútbol de los cuáles más de 70 están resueltos y según nos explicó la propia autora "no reemplaza a ningún manual sino que son problemas resueltos para que el docente los tenga a disposición y así ejemplificar lo que explicó. Es un complemento para incentivar a los estudiantes que sirve como herramienta para aprender. No es necesario saber el reglamento del fútbol, en caso de no saber algo está el fragmento necesario para entender el problema".

Sin dudas que el fútbol nunca deja de sorprendernos, no solamente por lo que los hinchas o fanáticos pueden hacer por sus equipos sino porque en este caso nos deja la idea de poder aprender algo tan común y a la vez complicado como las ciencias exactas. Si tenés que rendir alguna materia no gastes tiempo en clases de consulta.... mejor mira fútbol y toma apuntes.