Agustín Loser: “La cabeza es clave en todo”

Otro joven mendocino que triunfo a nivel nacional. Pero no de manera temporal, sino que ya viene demostrando desde hace un tiempo que en su categoría es primordial para que su equipo logre victorias y campeonatos.

Nacido en General Alvear, este chico de 21 años llamado Agustín Loser se ha ganado a base esfuerzo, talento y una enorme perseverancia un lugar en la elite del vóleibol argentino. Es que el Central de Bolívar Voley se consagró con campeón de la Liga Nacional hace muy pocos con el equipo de Marcelo Tinelli.

“Es una felicidad increíble. Fueron ocho meses de regularidad, con un campeonato muy complicado y un sólo partido perdido. Por eso es imposible que no esté tan contento”, afirmó el alvearense, de casi dos metros.

“La cabeza es clave en todo para mantenerte en un nivel tan exigente como este. Cuando el cuerpo no responde hay que sacar fuerzas de donde no hay y tener una claridad mental importante”, agregó.

Sobre la serie final ante Obras de San Juan, puntualizó: “Fue un duelo muy difícil porque enfrente había un gran equipo, pero sostengo que tenemos un equipo muy importante, por eso pudimos ganar esta liga y la Copa Libertadores”.

Sobre sus comienzo en esta actividad, Agustín recordó: “En General Alvear comencé en la Escuela de Agricultura y después representé a Mendoza en algunos juegos nacional. En uno de esos torneos me vio Julio Giménez y me llevó a Ciudad de Buenos Aires. Ahí estuve durante tres ligar, hasta que llegué a Bolívar para esta temporada y por suerte la pude coronar de la mejor manera”.

“Es muy difícil cuando de tan chico dejás tu familia, tus amigos y todo lo que tiene que ver con vos. Pero yo siempre tuve claro que quería ser profesional y en lo posible vivir de esto. Entonces ahí se compensa todo, sobre todo cuando los resultados aparecen y sobre si te sirve para ponerte la celeste y blanca”, analizó.

“Tuve que cambiar varias cuestiones que tienen que ver con mi personalidad y en eso me apoyé mucho en el yoga, que me permitió pensar mejor e incluso madurar más rápido. Creo que haber podido disputar tres mundiales /Sub 21, Sub 23 y Mayor) también me aplacó e indudablemente el roce me hizo mejor jugador”, reconoció.

Sus sueños de progreso están muy firmes para Loser, aunque también se permite analizar su futuro: “Espero poder vivir del voley por un tiempo largo, incluso afuera del país. Estoy estudiando marketing y una vez retirado creo que voy a vivir de eso, pero sueño con jugar una Liga Nacional con algún equipo de Mendoza. De hecho creo que en mi provincia me asentaré, cuando incluso llegue el momento de armar una familia”.