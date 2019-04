Stan Lee tendrá un cameo en 'Avengers: endgame'

COMPARTIDOS: 0

A pesar de haber fallecido hace ya varios meses (el 12 de noviembre de 2018) Stan Lee se mantiene más vivo que nunca en el subconsciente de los fanáticos, no sólo por el éxito de los héroes que creó, sino porque sigue teniendo pequeños cameos en cada una de las películas.

Antes de su muerte, el editor de cómics dejó grabadas varias escenas que ahora han ido apareciendo en las últimas producciones de Marvel, pero la duda de todos era si Lee iba a tener una participación en la esperada Avengers:endgame, que llegará a los cines de todo el mundo a fines de este mes.

La buena noticia, anunciada por el mismísimo Joe Russo, director del filme, es que, efectivamente, el querido Stan, tendrá su cameo.

"Creo que su cameo final será en Endgame", admitió el cineasta en una conferencia de prensa en la India.

De todos modos, Russo no descartó la posibilidad de que Stan Lee también esté en la próxima película de Spider Man. "No recuerdo si estaba lo suficientemente bien para hacer el cameo de Far From Home o no", aseguró.

Por otra parte, el popular director expresó las sensaciones que le generó haber trabajado con el emblema de Marvel. "Es increíble. Crecí con estos cómics. Stan Lee era uno de mis ídolos cuando era pequeño y el tener la oportunidad de, no sólo trabajar en el material que él creó, sino poder trabajar con él fue un sueño de la infancia hecho realidad", concluyó.

