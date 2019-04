Para productores vitivinícolas, "la Coviar fracasó"

COMPARTIDOS: 0

Declaraciones de días atrás del intendente de Junín, Mario Abed, acerca del funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) tuvieron respuesta de esta entidad a través de una solicitada en la que pone en tela de juicio las declaraciones del funcionario comunal.

Después de esto, fueron varias las voces de referentes del sector vitivinícola de Mendoza que salieron a poner las cosas, según su opinión, blanco sobre negro y mostraron su disconformidad tanto con el desempeño “negativo’ de la Coviar como lo expresado en la solicitada, para la cual –aseguran– no fueron consultados.

“La Coviar fracasó”

Al respecto, en una entrevista con El Ciudadano, Adriana Lizana, titular de la Asociación de Productores del Oasis del Este (Aproem), considera que “con el fracaso de la Coviar fracasó mucho más que un plan estratégico vitivinícola”.

“Gran parte del sector productivo vitivinícola argentino considera nefastas las consecuencias de la instrumentación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2020) y el accionar de la Coviar. Los motivos que el sector tiene están vinculados a la constante expulsión de productores de la cadena vitivinícola, y lo vinculan al accionar de la Coviar, porque el tercer objetivo del plan era la integración rentable de los productores a la cadena vitivinícola”, explica.

Y agrega que “para el cumplimiento de este objetivo, junto con otros como fueron desarrollar el mercado externo, crecer en los mercados latinoamericanos y mercado interno, se elabora un plan y se prevé la participación de varias entidades nacionales y provinciales, gobiernos, y equipos técnicos para la ejecución de ese plan, es decir, se crea la Coviar”.

“Pero nuestro país no está desarrollado como para hacer un plan a tan largo plazo (NR: se creó 15 años atrás, en 2004) y hemos venido advirtiendo que era necesario revisarlo cada tanto. Pero no nos oyeron y ahora a la vista está su fracaso”, consideró Lizana.

Y agregó: “Constantemente denunciábamos que el accionar de la Coviar no era imparcial, que esta entidad no estaba viendo la realidad del sector productivo, que sus constantes reclamos se vinculaban más a sectores poderosos de la industria, que a los débiles productores y que era necesario revisar el plan y corregir la dirección, porque de no ser así se perderían muchos productores y se favorecería la concentración. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con la vitivinicultura”.

“Creo que la Coviar se ha usado en muchos casos para generar beneficios a los más fuertes de la cadena y se ha dejado en el olvido al sector productivo”, denunció Lizana.

En otro tramo de la entrevista, la empresaria consideró: “Debemos ser conscientes que en el año 2020, cuando estemos sentados para diseñar una nueva estrategia, no habrá sido suficiente reconocer el estrepitoso fracaso del PEVI anterior. Debemos estar atentos al modelo que se pretenda instalar, porque la batalla no la perdió solo la Coviar, sino con ella la perdió un sector devastado, arruinado, maltratado, abusado, como es el sector productivo vitivinícola”.

Y agregó que “en este modelo muy, muy pocos saldrán ilesos. Pero se presentarán con mucha fuerza para el próximo desafío. Por eso creo que es muy importante más allá de pensar en la elaboración de un nuevo proyecto, el pensar en un nuevo modelo de desarrollo de nuestra actividad y el resto de las actividades productivas del país. De lo contrario terminaremos destruyendo nuestra producción nacional, reemplazándola como fue el caso de la industria vitivinícola, quizás con productos extranjeros”.

“Villanueva nos agravia”

La empresaria del Este mendocino también cargó contra el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva, quien definió a las entidades que no están de acuerdo con el desempeño de la Coviar y al intendente Abed como “los muchachos del barrio”.

“Villanueva menciona constantemente la palabra institucionalidad, pero precisamente la Coviar no ha sido ejemplo de eso”, cuestionó Lizana, y dijo que “sus palabras son ofensivas y despectivas, por lo que nos agravia con eso”, expresó, y agregó que “el problema es complicado y por eso no estamos dispuestos a escuchar tonterías”.

“Abed expresó fielmente nuestro descontento”

También Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros del Este, expresó la divergencia profunda que existe entre la entidad que representa y lo que la Coviar volcó en su solicitada.

En ese sentido, consideró que “Abed no hace más que poner en relieve la expresión y malestar de quienes estamos en la actividad vitivinícola. Nosotros lo venimos diciendo desde hace varios años y hemos advertido que la Coviar no ha cumplido ni cumple su función y que el PEVI 2020 ha fracasado”.

En cuanto a la solicitada en cuestión, Sosa aseguró que no fueron consultados en ningún momento a pesar de que correspondía hacerlo, ya que por ley forman parte de la Coviar, como también lo hace el Gobierno.

“No contestamos a barrabravas”

Sosa también se refirió a las declaraciones de Villanueva y fue muy contundente al respecto: “Nosotros no contestamos a barrabravas”, dijo.

“Ese señor ha dicho que la Corporación es una mesa que representa a la actividad, y eso no es así. Es una distorsión de su naturaleza, porque fue formada para ejecutar un plan estratégico basado en la promoción en el mercado interno y externo y la integración del pequeño productor al negocio vitivinícola. Nunca fue pensada como una mesa de discusión ni de representación. Por eso no es la expresión gremial de la vitivinicultura”, explicó.

“Creo que esa confusión de conceptos la ha ido desnaturalizando haciéndole postergar sus verdaderos objetivos. Nosotros no vamos a discutir otros aspectos que no sean los vinculados al PEVI que, como dijo Abed, resultó ser una experiencia fallida, y él lo dice en nombre de quienes contribuyen a sostenerla económica y financieramente”, aseguró.

La opinión del centro

En tanto, dio a conocer la opinión oficial del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, que con la firma de su presidente, Javier Palau, expresa el rechazo a los términos de la solicitada de la Coviar.

“Se justifica este malestar ya desde el pretencioso y mismísimo título que la encabeza (‘En defensa de la vitivinicultura argentina’) como también de mencionarnos en el cuerpo del texto haciendo uso indebido del nombre de la entidad desconociéndose así nuestra decisión de no participar en sus resoluciones desde hace muchos años.

“Resulta entonces inconsulta pero también sesgada, toda vez que en ningún párrafo se menciona autocrítica alguna y se ignora convenientemente la generalizada disconformidad de sus contribuyentes (productores e industriales) que a la luz de los magros resultados obtenidos no encuentran motivos para seguir financiando el plan estratégico y menos aún pensar en un plan más allá del 2020 como se informa al final de sus consideraciones.

“Sabemos que otras entidades públicas y privadas tampoco fueron consultadas, lo que habla de una metodología que no nos sorprende, que por supuesto no compartimos pero que demuestra la ilegitimidad y/o parcialidad de sus dichos”, se considera en el texto.