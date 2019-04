Pablo Pérez lo dejó bien claro: "Salir campeón con tu país debe ser lo más hermoso"

El volante Pablo Pérez redobló la apuesta al ratificar que la chance de haber jugado un Mundial con la Selección argentina era más importante que disputar la final de la Copa Libertadores ante River.

En declaraciones formuladas a Fox Sports, el futbolista manifestó que "si hubiera ganado la final, habría dicho lo mismo".

"Salir campeón con tu país debe ser lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Cuando miraba un Mundial me agarraba de la mano con mi viejo y hacía fuerza como si estuviese adentro de la cancha. Cambio mi carrera, el poco dinero que gané, los goles y absolutamente todo por ir a la Selección y ganar un título", indicó.

El actual futbolista de Independiente recordó que "en esa final dejé todo" y dijo haber hecho "una final aceptable, hasta casi convertí, no se nos dieron las cosas".

"Me desgarré la fascia plantar a los 10 minutos y nunca pedí el cambio. Jugué infiltrado casi todo el torneo", contó Pérez.

Por último, dijo que "nunca" quiso irse de Boca y no supo responder por qué tuvo que abandonar la institución: "Tampoco sé por qué me fui. La actitud no me la puede criticar nadie. El hincha me vio dejar todo en la cancha".

Consultado el sábado en Telefé sobre si hubiera preferido ganar la final de la Copa Libertadores ante River o el Mundial, el jugador de independiente confesó que "hubiera querido ir al Mundial".

Pérez estuvo cerca de ingresar a última hora cuando Manuel Lanzini se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla días antes de Rusia 2018, pero el entrenador Jorge Sampaoli se decidió por Enzo Pérez, quien competía junto al entonces jugador de Boca por ese lugar.