Carrió dura contra Garavano: "No tengo trato con imbéciles"

En una entrevista televisiva, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió criticó duramente al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, con quien nunca tuvo una buena relación.

“Yo no tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo”, disparó Lilita, filosa, cuando el periodista Pablo Sirvén le preguntó si se había “amigado” con el ministro.

Y en la misma postura, continuó: “Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia“.

Lilita también habló sobre la expresidenta Cristina Kirchner, quien viajó a Cuba la semana pasada para atender problemas de salud de su hija Florencia y que este lunes recibió un nuevo procesamiento con prisión preventiva. “Está veraneando con prisión preventiva firme”, se indignó Carrió, en claro desacuerdo con la decisión del juez federal Claudio Bonadio que autorizó a Cristina a viajar.

“Este es el único país del mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme a la que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político, porque se le hincharon las piernas a la hija. No lo vi nunca. Pobre Florencia, porque en definitiva a uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes, me parece terrible. Pero más allá de eso, es responsable penalmente”, afirmó.

Con respecto a las elecciones presidenciales de este año, la diputada no dejó lugar a dudas: “El candidato es Macri y vamos a ganar. Yo voy a trabajar y vamos a trabajar todos por eso. Creo que a pesar de todos los sufrimientos y errores hay cosas que se van corrigiendo”, aseguró.