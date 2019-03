Unidad Ciudadana presentó un proyecto de ley para frenar los tarifazos

COMPARTIDOS: 0

Frente a los reiterados aumentos en las tarifas, las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Natalia Vicencio, de Unidad Ciudadana, presentaron un proyecto de ley de servicios públicos de la provincia.

"Como Unidad Ciudadana hemos participado con asistencia perfecta a cada una de las audiencias públicas acá con la senadora Natalia Vicencio, igual que nuestros concejales. No hemos podido acceder a la estructura de costos en su momento para el 40% de gas, el 160% de luz que ahora nos quieren imponer en la audiencia del 5 de abril. La convocatoria es abierta a todas aquellas personas que entiendan que los servicios públicos no son una mercancía sino que son un servicio público y dejar de lado las pequeñas diferencias que podemos tener para ponernos de acuerdo de cara al futuro”, indicó Fernández Sagasti.

Natalia Vicencio explicó de qué consta el proyecto: “Estamos dando un marco integral para evitar la vulneración de derechos que hemos venido sufriendo los mendocinos y mendocinas. Por eso proponemos tarifas justas y razonables. También participación en las audiencias públicas, la situación de entes reguladores a través de consejos consultivos para que realmente la discusión sea federal. El tema de las empresas controladas, la rentabilidad en algunos casos está superando el 10%, ahora viene el 5% y al mismo que tienen aumentos ellos tienen que dar los planes de inversión en un 95% terminados. El tema de la rectificación legislativa para nosotros es importantísimo”.

Tarifas Justas y Razonables que no superen los aumentos salariales ni la inflación.



Por otro lado, de cara a las elecciones 2019, Fernández Sagasti dijo que "desde la oposición estamos discutiendo cuál será la fórmula que sea competitiva y por supuesto que tengamos una fórmula que pensemos los mismos lineamientos para la provincia. Todavía falta tiempo, el 20 de abril cierran las listas. Estoy convencida de que lo mejor para hacer una propuesta ganadora tiene que ser una propuesta de unidad que represente a la oposición. Sino estaremos dispuestos a decidir con la ciudadanía cuál es la mejor fórmula para que nos represente". Aseguró, además, que el mayor desafío que tienen por delante es el de sacar a la provincia "que tiene un 30% de pobreza".

"No vamos a soportar cuatro años más de gobierno de Cambiemos en la Nación ni en la Provincia. Después de haber visto la entrevista de ayer del Presidente de la Nación no tenemos más que mucha fuerza para todos los mendocinos y mendocinas para decirles que hay otro camino del desarrollo, todos juntos y tirando para adelante. En cuanto a lo dirigencial y los representantes del pueblo no tenemos nada más que hacer que ponernos a disposición, a trabajar incansablemente para que el 9 de diciembre termine el gobierno de Cambiemos”, enfatizó Sagasti.

