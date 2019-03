La política metió la cola en la elección del Defensor de personas con discapacidad

COMPARTIDOS: 0

Se realizó ayer en la Legislatura provincial la Asamblea Legislativa para designar al Defensor de las Personas con Discapacidad, un cargo para el que había cinco postulantes en carrera. Hasta aquí nada fuera de lo normal. Pero a la hora de la votación ninguno de los cinco alcanzó los dos tercios de los votos, la mayoría que reclama la legislación vigente.

Cabe aquí la aclaración de que los cinco candidatos salieron de una primera nómina de once, que presentaron sus antecedentes a las comisiones de Desarrollo Social de Diputados y de Asuntos Sociales del Senado. A partir de esa lista la Asamblea debía elegir al Defensor de las Personas con Discapacidad entre Germán Ejarque, Andrea Mohammad, Juan Carlos González, Alejandro Ontiveros y José Luis Beccaría.

Si nos atamos a lo estipulado por la Ley 8345 y su modificatoria 8510, ella reza que “las comisiones que entienden la temática de Desarrollo Social de ambas Cámaras legislativas, en plenario y por mayoría absoluta de sus miembros, son las encargadas de analizar y evaluar los antecedentes de los postulantes, debiendo elevar cinco nombres para su consideración por parte de la Asamblea Legislativa. A tal efecto quedan facultadas dichas comisiones para elaborar un procedimiento de funcionamiento, como así también para especificar los criterios más adecuados para la evaluación y selección de los postulantes”.

También establece que se elegirá en sesión especial y pública convocada al efecto con diez días de anticipación.

Empate y polémica

Entonces, ayer, de los 84 legisladores presentes, 42 votaron a Ejarque y 42 a González; es decir, ninguno alcanzó los 56 votos requeridos.

Pero el problema no estuvo ahí, sino en la interpretación de la norma. La misma no establece taxativamente que se deba votar por orden de mérito, postura que sostuvo el oficialismo, mientras que la oposición pretendía que, por el hecho de tener Ejarque mayor puntaje, debería haber sido consagrado.

¿Qué dijeron los protagonistas? “Nos hubiese gustado alcanzar un acuerdo, un consenso, en un tema tan sensible como el que tratábamos hoy (por ayer)”, afirmó César Biffi, titular del bloque de Diputados de la UCR.

Y agregó: “Lamentamos profundamente que el Partido Justicialista haya partidizado, politizado mal, una discusión que merecía una mirada mucho más elevada y menos mezquina, menos electoralista; porque la verdad es que, en los discursos, me parece que estaban más preocupados por otras cuestiones que por lo que nos interesaba, específicamente, quiénes van a conducir en el futuro la Defensoría de las Personas con Discapacidad. No se entiende como puede ser que se lo haya agredido a Juan Carlos González como se lo agredió, y que es parte de la terna que puede ejercer el cargo”.

Desde el PJ tampoco fueron en zaga con las acusaciones: “Lamentamos que por una cuestión de militancia se le niegue a Ejarque lo que le corresponde”, señaló la presidenta del bloque PJ de Diputados, Carina Segovia, y su par en el Senado, Patricia Fadel agregó que “con el oficialismo hubo consenso en la evaluación de los méritos pero no en la nominación del candidato, porque el Gobernador se lleva todo por delante”.

Hasta aquí no hay nada extraño. Se trata de otro desacuerdo, otra sesión con gritos e insultos, que no sorprenden a nadie. Pero la mano venía turbia desde antes.

El martes, por ejemplo, los equipos de prensa de Guillermo Carmona, diputado, pero representando a Mendoza en el Congreso nacional, emitieron un comunicado que hacía prever los desacuerdos.

“Ante las inquietudes expresadas por entidades y familiares de discapacitados, el presidente del Partido Justicialista de Mendoza manifestó su preocupación sobre trascendidos que indican que desde el oficialismo podrían desconocer el orden de méritos definido por la Comisión legislativa que evaluó a los postulantes a la Defensoría de las Personas con Discapacidad en la votación que se realizará mañana (por ayer) en la Legislatura provincial”, se indicó.

Otras voces

Pero la polémica no quedó circunscripta a oficialismo y peronismo. Marcelo Romano, legislador de Protectora, señaló que “una parte muy sensible de la sociedad mendocina ha vuelto a sufrir el atropello de un Gobierno que se está despidiendo del poder y da una muestra más de que no le importa ni lo que dice, esa falta de coherencia, dicen que ahora todo el mundo respeta los concursos, y tenían un orden de mérito, pero como el primero no le respondía políticamente no lo respetaron”.

Además anticipó que van a iniciar acciones legales. “Es mentira que entran por concurso en este Gobierno, esta es la muestra cabal”, cerró el legislador en diálogo con CNN Radio Mendoza.

“Nosotros hemos planteado que acá hay que respetar un orden de mérito, no solamente porque se ha evaluado a las personas, y en particular”, señaló por su parte Alejandra Berlanga, miembro de la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad, y agregó que “hoy la Defensoría se ha transformado en un dique de contención frente a toda la problemática que tenemos las personas con discapacidad y las familias. Vas a la Defensoría a hacer una denuncia y te dicen que ‘no hay derecho vulnerado’, cuando cierran escuelas y talleres y la Defensoría no hace lo que corresponde”.

Ahora habrá que esperar una nueva asamblea, pero en concreto, las demandas de los discapacitados siguen vigentes, mientras las internas pueden más que los derechos y garantías.