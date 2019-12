Proponen que el Estado mendocino produzca aceite de cannabis

El gobernador electo Rodolfo Suarez lanzó la idea de que la provincia cuente con producción propia de un producto muy utilizado por la medicina del mundo. Se trata del aceite de cannabis, recomendado por las ciencias médicas para tratamientos de patologías con diferentes complejidades.

La idea, bien vista y recibida por la comunidad local, sobre todo por los pacientes mendocinos, no tomó nota de que ya hay en la Legislatura un anteproyecto de ley, una iniciativa de autoría de Mario Vadillo (Protectora Fuerza Política).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-3-19-34-50-el-25-de-las-multas-viales-son-por-mal-estacionamiento

El legislador presentó en abril el proyecto de ley bajo el título ‘Sociedad del Estado, Mendoza Cannabis’, pero por diferentes motivos tardó en ser tratado y no pasó de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se encuentra en la actualidad.

De acuerdo a lo informado por asesores del diputado Vadillo, “la futura ley pretende ubicar a la provincia a la vanguardia nacional en la fabricación de un fármaco que contenga cannabis, un tema que a nivel mundial mueve miles de millones de dólares y que en la provincia generaría importantes ingresos y fuentes de trabajo”.

El producto con cannabis, aseguran, “trata con importante éxito enfermedades como cáncer, fibromialgia y autismo, entre otras patologías. Por eso, si este proyecto se unifica con la idea planteada recientemente por Suarez y sus equipos, lograría mejores resultados. Una opinión que se basa en la larga experiencia en agro y cultivos de amplias variedades, con zonas de condiciones climáticas variables como el Valle de Uco, Lavalle, San Martín y otros sitios de los oasis productivos con los que cuenta la provincia”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-3-15-0-46-suarez-anuncio-los-nuevos-titulares-de-osep-aysam-y-juegos-y-casinos

“Unificar ideas para beneficiar la salud de los mendocinos’

El Ciudadano se contactó con el diputado Vadillo, quien se mostró muy molesto por “la falta de asesoramiento” del gobernador electo. Para el dirigente de Protectora, es querer “ignorar una importante iniciativa que tiende a mayores ingresos, fuentes de trabajo y una respuesta muy fuerte a la medicina que trata graves patologías”.

Al respecto, el legislador explicó que “esta propuesta ingresó a Diputados en abril pasado. Es un proyecto de ley de mi autoría para la creación de una sociedad del Estado denominada ‘Mendoza Cannabis’. En la misma se busca que la provincia pueda producir, elaborar y comercializar el aceite de cannabis de uso medicinal con fines terapéuticos, que se utiliza en todo el mundo. Una cuestión muy efectiva en dolencias crónicas, que van desde el cáncer a la fibromialgia y otros problemas graves de salud”.

Al hablar sobre los efectos del aceite de cannabis, Vadillo expresó: “Creo que en este siglo, el mayor problema que se tiene es cómo tratar el dolor. Si bien es cierto que hay muchos tratamientos para el dolor crónico en productos farmacéuticos tradicionales, en los mismos se han detectado efectos adversos. Algo que en el caso del aceite de cannabis no existe”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-3-12-17-13-el-senado-aprobo-la-ley-de-ministerios-para-el-gobierno-de-suarez

A la hora de hablar de la idea del futuro mandatario provincial, señaló que “lamentablemente el gobernador electo Rodolfo Suarez plantea este asunto como algo nuevo, cuando desde el mes de abril ya existe tratamiento en la Comisión de Salud del proyecto del que doy detalles. Por eso me parece que se le debía informar a Suarez de la existencia de la iniciativa y de esa manera ahorrar tiempo impulsándola”.

Vadillo agregó que “ahora se quiere trabajar en un nuevo proyecto desconociendo el que ya está. Me parece que se debería entender que la Legislatura es un cuerpo colegiado, por lo que los proyectos no son del oficialismo o de la oposición. Pensar eso es asumir políticas egoístas y no generar consensos, que es lo que se necesita para encarar la recuperación de la Argentina, sobre todo de Mendoza”.

El proyecto que impulsa el gobernador electo de Mendoza

Pese a la aprobación de la ley nacional que permite su uso, la producción de aceite de cannabis aún es un terreno abierto, y en casos como el de nuestra provincia, donde el clima presenta ventajas para su cultivo, ha florecido la idea del Ejecutivo entrante de crear una empresa del Estado encargada de su producción.

Vale recordar que la Ley 27.350 incluso propicia que la producción esté relacionada con la órbita oficial. En su artículo 6 dice: “La autoridad de aplicación tiene la facultad de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales en el marco del programa, sea a través de la importación o de la producción por parte del Estado nacional. A tal fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica, así como para elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP”.

Las provincias que han hecho punta en esto son Jujuy y San Juan, que han avanzado más sobre el tema, y en la primera hay una empresa estatal dedicada a la investigación y producción de cannabis con asistencia del INTA. Con 14 mil hectáreas destinadas al cultivo, incluso han firmado acuerdos con otros países, como Chile y Canadá. San Juan, a través de Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado, va en el mismo camino.

La sociedad del Estado que propone crear Rodolfo Suarez funcionaría de un modo parecido a la Empresa Mendocina de Energía, pero que también sea nexo con el sector privado, y hasta se habló de obtener regalías para la provincia.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-3-10-46-30-paula-allasino-sera-la-nueva-contadora-general-de-mendoza

“Es una industria con mucho potencial. La idea es que si viene un inversor y quiere cultivar en 100 hectáreas, se asocie con el Estado y se cobre regalías por el aceite. Tenemos muy estudiado el tema”, señaló el futuro gobernador en diálogo con MDZ.

Los estudios a los que se refirió el actual intendente capitalino indicarían, entre otras cosas, que el clima de nuestra provincia permitiría tres cosechas anuales.

Actualmente, la venta de aceite de cannabis se ve en las calles del centro de Mendoza como venta ambulante, incluso promocionado para diversos tipos de afecciones. Pero no está claro que en todos los casos sean productos habilitados por la ANMAT y que cumplan con todos los requisitos legales.