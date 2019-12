El futuro de Malargüe con la minería restringida

Si cuando se piensa en Mendoza aparece inmediatamente la idea de la tierra del sol y del buen vino, esta imagen se desvanece cuando nos referimos a Malargüe. Sin esos recursos, su paisaje es en cambio dominado por los pozos de petróleo, las largas distancias inhóspitas y las montañas, que se vuelven polo turístico en Las Leñas, aunque poco aporten al desarrollo local.

La posibilidad de levantar restricciones a las prácticas mineras, a partir de modificaciones a la Ley 7.722, generó entusiasmo, máxime teniendo en cuenta que los sectores dominantes de la política mostraban un consenso impensado para este impulso. Incluso la Nación abraza el proyecto megaminero, como inequívocamente puede leerse el nombramiento del exministro del área en San Juan a cargo de la secretaría a nivel federal.

Pero fue la sociedad civil la que puso el freno, y a partir de intensas y masivas manifestaciones forzó la vuelta atrás en la reforma y eliminó la posibilidad de que los mentados proyectos mineros prosperen.

Quien expresó el sentimiento de frustración que viven tras el desenlace fue Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, quien en diálogo con CNN Radio Mendoza afirmó: “Nos da un freno muy grande al desarrollo del departamento, estábamos muy esperanzados en poder desarrollar nuestra principal actividad que es la minería. Cabe recordar, y lo hemos dicho en todos los lugares, que nuestro departamento no tiene vitivinicultura, no tiene frutihorticultura, es netamente minero y su actividad principal es esa, como lo es en el resto de la provincia la vitivinicultura, esto marca la gran diferencia que tiene en su desarrollo Malargüe con el resto de la provincia, por eso defendemos la actividad minera, que es una actividad lícita, y necesita de muy buenos controles como cualquier otra actividad, es nuestra gran defensa y lo que fuimos a transmitir”.

Mirás, además, se refirió a la actualidad de los proyectos que pueden desarrollarse dentro del marco de lo permitido por la ley vigente. “La extracción de cobre no necesita cianuro, y son en su mayoría los proyectos que hay en Malargüe. Pero es difícil desarrollar la actividad minera sin usar estos productos, le planteamos al gobernador la posibilidad de sacar el cianuro, el químico que tanto complica la modificación de la 7.722. No alcanzó, y es muy complicado el desarrollo del departamento cuando su principal actividad no se puede llevar a cabo".

Sobre las alternativas que quedan, afirmó que “no alcanza con el turismo, tenemos bellezas naturales únicas pero es un departamento muy extenso donde sus rutas no están pavimentados, está cerrado su aeropuerto, donde la extracción de petróleo día a día ha decaído y eso está en los números”.

Sobre Vaca Muerta, otra gran promesa a futuro, explicó que “es un gran desarrollo, pero hay que invertir mucha cantidad de dinero en su parque industrial, para que los servicios sean prestados en Malargüe, hoy en día el personal y los servicios se prestan en Neuquén”.

En su balance, “Malargüe queda excluido de una gran posibilidad, y esto fue el ánimo del gobernador, generar recursos y regalías, y creo que los que se han movilizado, con todo su derecho, no han podido entender la diferencia de Malargüe con el resto de la provincia. Y está más que claro que no queremos contaminar el agua y cuidar el medio ambiente”.

En la defensa de la actividad, Mirás agregó: “El agua que utiliza la minería es mínima, sobre lo que hay que trabajar es sobre los controles, ese es el secreto. Hoy nadie confía en los controles, hay un descreimiento total, pero confiamos en que podemos ser un ejemplo y queremos contar con esa oportunidad”.

Sobre los proyectos vigentes, explicó: “Hierro Indio va a entrar a la etapa de exploración que va a llevar dos o tres años, y ahí se verá si puede hacerse la explotación. Con respecto a las sales de potasio es un proyecto donde la macroeconomía no nos beneficia, porque requiere una inversión muy alta y el precio del producto es muy bajo, es muy difícil que una empresa venga a invertir”.

Finalmente, reflexionó que “la provincia ha sido muy egoísta con Malargüe, no ha entendido cuál es la situación, tenemos una tasa de desempleo del 50%, hay niños que no tienen para comer, padres que no saben cómo hacer para sostener su familia, y esa es la peor contaminación, que la tenemos hoy en Malargüe, y estamos dudando de una actividad cuando lo que estamos planteando son estrictos controles y dejar afuera los proyectos complicados para nuestra provincia”.