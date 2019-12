Crece la violencia digital contra las mujeres sin que haya reacción del Estado

La Legislatura mendocina fue un nuevo epicentro de análisis de la problemática que debate todo el país: la violencia hacia las mujeres. En un cónclave realizado en la Casa de las Leyes sobre este asunto participaron mujeres que representan a organismos profesionales, de los tres poderes del Estado, entidades privadas y diferentes organizaciones sociales.

En los análisis y exposiciones surgieron datos preocupantes de la realidad del país y de la provincia. Aún cuando está en plena vigencia la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, se puso énfasis en la idea de fortalecer una nueva normativa que la actual, al no contener ésta otro tipo de violencias.

Como es el caso de la violencia digital, que crece sostenidamente y sin embargo el Estado y ninguno de sus organismos tiene registros públicos que hayan hecho seguimientos de los miles de casos que se dan a diario en todo el país.

La jornada arrojó como una de sus conclusiones que el tema violencia de género necesita mayores compromisos de todos los estamentos oficiales. Un punto importante para fortalecer la efectividad de las estructuras jurídicas que se sancionan desde el Congreso nacional como desde las Legislaturas de las provincias, como es el caso de Mendoza, donde se están elaborando proyectos de las legisladoras María José Sanz y Daniela García.

Respecto de este tema, El Ciudadano dialogó con la diputada nacional Claudia Najul (UCR), quien dijo: “Desde el 25 de noviembre pasado, en el que conmemoramos el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, llevamos 16 días de activismo, en los que hemos realizamos diferentes acciones para visibilizar todo tipo de violencia que sufren las mujeres, constantes movimientos que culminan el próximo 10 de este mes en el Día Internacional de los Derechos Humanos”.

Cuando especificó lo que se hace, la legisladora expresó: “Uno de los múltiples encuentros y seminarios que llevamos a cabo en todo el país, es el de Mendoza, por eso la persona destacada que participa de esta jornada en la Legislatura es Julieta Luceri, directora ejecutiva de la Fundación Activismo Feminista Digital”.

“Esta organización ha sido muy importante para un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, ya que nos ayudó a introducir en ese instrumento jurídico la violencia digital, como otra modalidad de violencia de género”, explicó Najul.

El Estado todavía no reconoce a la violencia de género digital

En una breve entrevista con Julieta Luceri, se le pidió precisiones sobre el problema al que hace seguimiento su institución. Al respecto, expresó: “Desde la Fundación venimos trabajando desde hace algunos años en todo lo que esté vinculado a mujeres y tecnología, aspectos que se movilizan desde el ciberfeminismo, una parte de ello es el abordaje es la violencia de género digital”.

–¿Cómo es este tema que muchos desconocen?

–En la Argentina es preocupante porque desde nuestro organismo nos dimos cuenta de que el país no cuenta con estadísticas oficiales y no hay relevamientos desde el Estado. Creo que todo esto sucede porque en buena medida no se reconoce este punto como un problema.

–Entonces, ¿qué proponen desde su fundación?

–Hemos decidido, como parte de las políticas públicas, exigir al Estado que dé cabida a nuestra investigación y seamos parte del proyecto de ley que es impulsado por la diputada nacional Claudia Najul, quien nos permitió incorporar a la violencia digital, todo un tema que sigue creciente en la Argentina, con resultados muy graves alrededor de la vida de muchas víctimas, sean niñas, adolescentes, mujeres jóvenes o adultas.