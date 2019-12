Mendoza movilizada por la ley que protege el agua

Una tensa jornada se vivió en el Poder Legislativo provincial por todo lo que se vivió afuera y dentro del edificio parlamentario. Por un lado, en el fragor del análisis que por segundo día consecutivo hizo la reunión plenaria de senadores y diputados. Por otro, en el intenso movimiento vehicular y de personas que se dieron en ciudades, pueblos, rutas, calles y avenidas de esta capital, con un mismo fin reclamar que no se modifique la 7.722 y con un mismo epicentro, la Legislatura.

El plenario de Comisiones de LAC, Ambiente y Economía escuchó desde muy temprano informes y exposiciones de especialistas y vecinos de diferentes departamentos. Todos, por supuesto, argumentando el por qué no debían tocarse artículos fundamentales de la ley, como el 1º que prohíbe la utilización de sustancias químicas contaminantes en la explotación minera metalífera. O aquel otro que le da plenos poderes a la Legislatura para aprobación y seguimiento del informe impacto ambiental.

Respuesta popular

Mientras, en el resto de Mendoza, movimientos de vecinos, agricultores, ambientalistas e integrantes de asambleas por el agua fueron convergiendo frente a un edificio legislativo totalmente vallado y con estrictas medidas de seguridad. El calor de la tórrida jornada fue un condimento muy fuerte para que rápidamente la protesta fuera muy dura bajo la consigna de que “la 7.722 no se toca, el agua no se negocia”, y hasta el forcejeo de no dejar salir a ningún legislador si el proyecto de Rodolfo Suarez, no era retirado o desactivado del debate del Senado. Este, quizá, fue el momento más pesado de una jornada que se comenzó a tranquilizar alrededor de las 18 cuando los manifestantes se retiraron de las puertas de ingreso al Senado.

El Ciudadano vivió intensamente la jornada, incluso fue parte del encierro involuntario en las dependencias legislativas, que no impidió recabar testimonios de los principales protagonistas y reflejar esta fuerte puja por el agua de Mendoza.

La crisis laboral no es solucionable con el empleo minero

En la segunda jornada del plenario de comisiones, expuso el geólogo Marcelo Giraud. Luego habló con nuestro diario y esto dijo: “Estamos en emergencia hídrica y Mendoza no se puede dar el lujo de poner en riesgo nuestras fuentes de agua. Respecto de la eliminación que se viene consensuando de la prohibición de sustancias tóxicas en el Artículo 1, no debe concretarse, porque se mata la ley. Lo otro, que es importante conservar el paso por la Legislatura de la declaración de impacto ambiental. Esto último lo digo por toda la experiencia y participación que tengo en audiencias pública de San Jorge, Potasio Río Colorado y Hierro Indio, donde las declaraciones de impacto ambiental incurrieron en gruesos errores técnicos y legales”.

Sobre el tema laboral, afirmó: “La incidencia del empleo minero en San Juan, no es nula, existe. Pero de ninguna manera no es, ni podría ser para esa provincia, ni para Mendoza la solución a los graves problemas de desempleo que tenemos hoy, porque esta crisis que estamos viviendo es coyuntural y nacional, para nada que se desprenda de la matriz productiva de la provincia”.

Para el profesional, “esa matriz la podemos consolidar y ampliar con energías limpias y renovables. Jamás ampliarla con producción minera metalífera, esto sería pésimo hacerlo, porque en realidad ese errático paso generaría poco empleo, escaso derrame económico para Mendoza y sí muchos derrames tóxicos en la tierra y nuestros ríos”.

Mezclar reclamo genuino con posiciones ideológicas nocivas

Quien también habló con El Ciudadano fue el senador Pablo Priore (PRO-FCM), quien defiende la propuesta del gobernador Suarez y explicó: “Después de una intensa jornada, nos propusimos un cuarto intermedio para que vuelvan algunos funcionarios a responder algunos interrogantes que se plantearon en estos dos intensos días. Después de eso, nos pondremos a trabajar en la elaboración de la redacción definitiva de un posible despacho de comisiones”.

Al preguntarle si le preocupó la fuerte protesta en la calle y el modo que la misma se llevó a cabo, respondió: “Nosotros, y yo en particular, estamos preocupados por el ambiente. Preocupación que no es solo por la 7.722, sino también por el resto de las industrias. De hecho he presentado un proyecto para la creación de la Policía Ambiental que haga un examen exhaustivo de las actividades industriales y agroindustriales de la provincia para el cuidado del medio ambiente”.

“Con respecto a los reclamos en pueblos, rutas y calles, se han mezclado reclamos genuinos, con el cuidado al medio ambiente, con posiciones ideológicas en contra de las actividades económicas del sector privado. Al tener una posición definida, creo que hay que lograr desarrollo y por eso hay que trabajar mucho para que haya un control efectivo del ambiente. Para que Mendoza sea ejemplo nacional, donde se muestre que hay un ambiente cuidado en toda la actividad provincial”, agregó.

Reclamo de Greenpeace, IANIGLA y la Reina nacional de la Vendimia

De todo el arco político, social, productivo, universitario y ambiental que se expidió contra la reforma de la 7.722, nuestro diario extrajo declaraciones, como la del jefe comunal Rolando Scanio, que observó: “Como intendente de San Carlos vengo acompañar a todo el arco productivo y a todos los vecinos que han llegado hasta la Ciudad de Mendoza a defender esta ley. Todos ellos han elaborado un petitorio que respaldo en un todo para que no se modifique la ley que hoy ampara todo el territorio de la provincia”.

También se expidió tras participar activamente de la caravana de agricultores la reina nacional de la Vendimia, María Laura Micames, quien reflexionó: “Como mendocina, sancarlina y Reina Nacional de la Vendimia estoy apoyando esta ley que ampara el agua para que no la contaminen y que sigamos tomándola pura. Y me siento muy feliz que haya tanta gente acompañando este legítimo reclamo”.

Cuando se le preguntó qué piensa sobre el Gobernador que es oriundo de su departamento, respondió, “A toda la gente de San Carlos le duele la postura tomada por él (Suarez). Habíamos confiado mucho y sentimos una suerte de decepción. De todas maneras seguiremos luchando para que los mendocinos continuemos recibiendo las bendiciones del agua pura”.

Otro testimonio que rescatamos, son los dichos del presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva: “Nosotros continuaremos luchando, a pesar de esta grieta que han inventado en la provincia. Creo que será difícil cerrarla y por eso la vamos a denunciar, en todos los lugares del mundo. Las entidades nacionales del campo, como Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y Federación Agraria (FA), se agregaron el Ianigla y la prestigiosa organización internacional Greenpeace, que en su oficina del país ha emitido un duro comunicado en defensa de la Ley 7.722”.

Dijo finalmente: “Esta es una verdadera estafa que la inició Alfredo Cornejo, la sigue Rodolfo Suarez y la apoya Anabel Fernández Sagasti. Una falsa matriz productiva llevada adelante por la política nefasta que hemos tenido por tanto tiempo en este país. Hoy acentuada con las primeras medidas de la administración de Alberto Fernández. Al pueblo de la provincia no le deben caber dudas de que la gente del campo llevará esto hasta las últimas consecuencias. Incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.