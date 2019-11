Amor Ameal aseguró que Riquelme acompañará al oficialismo

Jorge Ameal, candidato a presidente en Boca Juniors por la agrupación Juntos Por Boca, reconoció que el "rumor" de que el ex jugador Juan Román Riquelme irá con el oficialismo en las elecciones de diciembre es "fuerte".

“El rumor de que integre el oficialismo es fuerte. Esperemos que él hable y se expida. Con Román charlé hace 45 días por su partido despedida (el 12/12) y luego no volví a hablar. Su presencia en esta elección no es determinante, pero ayuda”, comentó el ex presidente del club, que sucedió al fallecido Pedro Pompilio por ser vicepresidente primero.

El mandato de Ameal fue desde el 2008 y hasta el 2011, período en el que consiguió el Torneo Apertura 2008 y 2011 con Carlos Ischia y Julio César Falcioni como entrenadores, respectivamente.

“Riquelme estaba enfrentado con esta dirigencia, que no le renovó el contrato porque estaba grande y por los valores. Y no era por eso”, recordó en una nota con radio Rivadavia.

La información vertida por el diario Olé la pasada semana indicó que Riquelme cerrará un acuerdo como vicepresidente segundo de la lista del candidato macrista Christian Gribaudo, que completará la fórmula con Juan Carlos Crespi, como vicepresidente primero.