Así será el regreso de Macri a su actividad luego de la derrota electoral

El presidente Mauricio Macri retomará este lunes la actividad oficial tras un descanso en la residencia oficial de Chapadmalal con una reunión de Gabinete ampliado, donde enviará un mensaje de unidad a su tropa.

Será la primera reunión de este tipo luego de la derrota electoral del domingo 27, y el mandatario nacional buscará alentar al centenar de funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio que se reunirán en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



¿Cuál es la estrategia de Macri para conservar su liderazgo?

En la Sala Sinfónica del CCK, Mauricio Macri hará un balance de la campaña electoral y se espera que destaque el crecimiento en más de dos millones de votos de Juntos por el Cambio, que le permitió al oficialismo recobrar el espíritu, concluir el proceso con cierto alivio y con una sensación de "remontada épica".

El mandatario también reforzará el mensaje de encarar una transición ordenada de cara al recambio gubernamental.

Por último podría revelar alguna pista sobre su futuro político personal: si intentará convertirse en el líder de la futura oposición sobre la base del 40% de votos cosechados, y con Cambiemos erigido como primera fuerza en la Cámara de Diputados.

¿Vidal y Rodríguez Larreta los nuevos referentes?

Además de Macri, también serán oradores la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justamente los dos dirigentes que eventualmente podrían disputarle el liderazgo opositor.

Aún no está definido si asistirá la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien la semana pasada renunció a su banca de diputada nacional a partir del 1° de marzo en el marco de su decisión de alejarse de la vida política institucional.

Luego del acto en el CCK, el mandatario continuará la jornada con la serie de reuniones que inició la semana pasada con funcionarios de su Gabinete para realizar el balance final de la gestión en cada área, en el marco de la transición que coordina junto al presidente electo Alberto Fernández.

Macri regresará de Chapadmalal este domingo por la noche tras pasar el fin de semana junto a la primera dama, Juliana Awada, y familiares, en un descanso luego de la agitada campaña del "Sí, se puede", que encabezó durante un mes por todo el país.

En la última reunión de Gabinete ampliado ocurrida el 15 de agosto pasado, luego del cimbronazo que significó el resultado de las PASO con una diferencia holgada a favor del Frente de Todos, Macri había expresado que no había que enojarse con los que no lo votaron sino que había que afinar la escucha de las demandas que el Gobierno no estaba atendiendo.