Polémica por las deudas que deja el Gobierno de Cornejo

A solo 13 días de que asuma la gobernación Rodolfo Suarez, el justicialismo pone el acento en la deuda que dejaría Alfredo Cornejo, algo nueva administración. El otro asunto cuestionado es la autorización de financiamiento de importantes proyectos de obras que dejaría listos para ser ejecutada el actual gobierno provincial.

La postura opositora es respondida desde el Poder Ejecutivo “con datos y números que se pueden comprobar en las páginas oficiales”, según aseguran desde los despachos oficiales. Pero, como siempre, le recuerdan al PJ el estado de la provincia y el preocupante desequilibrio fiscal y financiero y de abultadas deudas que se heredó de los gobiernos justicialistas de Celso Jaque y Francisco Pérez, sobre todo de éste último.

Al mismo tiempo, ministros del Gobierno actual reconocen lo delicado de la situación imperante en la Nación, la que ha golpeado a la provincia, sobre todo en la fuerte caída de la recaudación, pero a pesar de ello “se pudo equilibrar y ordenar las cuentas”.

“Suarez recibirá una provincia muy endeudada”

El Ciudadano dialogó con las partes en pugna. En el caso del PJ, la voz fue del intendente de San Rafael, Emir Félix. El jefe comunal, y uno de los importantes referentes de ese partido, al comentar el estado de las cuentas públicas y las obras que se deben financiar, dijo: “Es un endeudamiento que toman todos los mendocinos, por eso somos precavidos y creemos que el proyecto es modificable. Se debe entender que cada peso en que endeudemos a la provincia tiene que ser cuidadosamente invertido”.

“Creemos que la deuda que deja Cornejo es muy importante, a punto tal que el Gobierno que asume en trece días no podrá transitar sin pedir deuda para pagar deuda. Y eso no es capricho de la oposición, están los números y ahí se nota que se ha quintuplicado el endeudamiento de la provincia. La deuda en dólares es muy grande porque se hizo bajo la proyección de una economía distinta”.

“Por eso en el último año de la gestión que termina fuimos cuidadosos y pusimos un límite al decirle al oficialismo que hasta acá llega nuestro acompañamiento. No se puede seguir profundizando el endeudamiento sin saber a dónde va el dinero. El gobernador electo recibe una provincia muy endeudada y tendrá que considerar en el Presupuesto que se eleve al nivel de poder cubrir ese endeudamiento para los vencimientos que tiene para este año”, agregó.

“Logramos ordenar la administración”

La primera respuesta a las expresiones del justicialismo la dio el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, cuando explicó que “la deuda a finales de octubre es un 12% más chica en dólares que la que teníamos al 31 de diciembre del año pasado. Por supuesto que nos gustaría que fuera menos y por eso hemos trabajado en ese sentido. Lo hicimos no generando más deuda, dejando al futuro gobierno una finanza muy saneada, totalmente distinta a la situación que tuvimos que enfrentar en los años 2013, 2014 y 2015 con una economía absolutamente deficitaria”.

Sobre cómo actuó el Gobierno en este escenario, Nieri detalló que “el combo económico deficitario que heredamos generaba deudas a la provincia. Esto es, en la lógica más simple, cuando uno gasta más de lo que tiene, genera deudas. Aún así reconozco que la situación económica imperante es complicada, que toca a todo el mundo: familias, empresas y el propio Fisco. Este recauda en función de lo que genera la economía y la misma en el país y la provincia está muy resentida. Por eso es que hemos tenido un año complicado”.

“Aun así en lo estructural tenemos una provincia mucho mejor, con 9.000 empleados públicos menos, por consiguiente, el gasto en personal es mucho más chico”, aseguró Nieri.

“Todo esto que detallo nos ha permitido, por ejemplo, un nivel muy interesante de inversión pública. Esto ocurre después de tener niveles de 4% y 5% durante muchos años, a diferencia de los dos últimos años, cuando logramos niveles de dos dígitos, superando el 10%”, expresó.

Primeros meses con cuentas ordenadas

Por su parte, la actual ministra de Hacienda, María Paula Alassino, señaló: “Dejamos las cuentas ordenadas, con un importante trabajo que se hizo a partir de 2015, en un complejo contexto económico y financiero que pegó a la Nación y a Mendoza, y sobre todo a los municipios”.

Y agregó: “Pero ese orden que imprimimos desde el principio de la gestión nos ha permitido llegar a hasta aquí con el pago de salarios al día y el cumplimiento con todas las obligaciones que se tienen con los proveedores y contratistas del Estado, algo que garantizará que los primeros meses de la gestión que asumirá Rodolfo Suarez tenga las cuentas ordenadas, para que pueda desarrollar su plan de gestión”.

Finalmente, la funcionaria consideró que “la inflación sigue aumentando, al igual que la pobreza y por el momento no hay crecimiento en la Argentina. Todo eso afectó y afecta en cada uno de los ciudadanos que tienen que decidir en la mayoría de las veces si paga un impuesto o come. Eso ha generado una caída en los pronósticos que nosotros teníamos sobre recaudación. De todas maneras, con en el control del gastos pudimos equilibrar las cuentas, no generar deudas y solo gastar lo que se tenía”.