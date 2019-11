Nuevo sistema para vigilar y proteger la calidad del agua

El difícil momento que vive la provincia por la pronunciada sequía es mucho más grave de lo que la población puede dimensionar. De allí que el Departamento General de Irrigación haya decidido conformar el Observatorio del Agua. En el mismo se busca, según informaron, la participación activa de diferentes organismos ligados al recurso hídrico.

El flamante ente, está integrado además por la UNCuyo, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Federación de Inspectores de Cauce (FEDIC), la Universidad de Mendoza, Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), Secretaría de Ambiente de la Provincia; Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA) y la Universidad Tecnológica Nacional.

De acuerdo a lo informado, a esta primera etapa de integración de organismo seguiría otra que integrarían organizaciones sociales y cualquier entidad que tenga vinculación directa con visiones y preocupaciones de la gente.

De esta manera se estaría cumpliendo con el objetivo supremo del observatorio: consenso social y que los habitantes sean los máximos articuladores del cuidado y preservación del agua. El Ciudadano estuvo en la presentación del observatorio, y al finalizar el acto mantuvo un diálogo con el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, quien habló del objetivo primordial del flamante organismo. “Hay muchos conflictos ambientales, en el mundo en general y Mendoza en particular. Distintas miradas de diferentes sectores de la población, que frente a nuevas actividades como la minería y el fracking, tienen temores”, indicó el funcionario.

Y agregó que “al mismo tiempo aparecen grupos que tienen posiciones ideológicas tomadas y desde allí plantean la preservación del recurso hídrico, con el no uso del mismo. Por todo esto es que proyectamos este observatorio, para que en todo conflicto ambiental la gente pueda saber qué está pasando con el agua, ya sea en su calidad, como en la cantidad”.

Acotó después que “es también una herramienta que la gente pueda utilizar no tutelada por Irrigación. Por eso, en la primera etapa llevamos adelante la conformación de una comisión que sea integrada por universidades y otros organismos ligados al tratamiento y la preservación del recurso hídrico”.

Se podrá hacer un seguimiento de lo que pasa con el agua

Cuando se le observó lo que había sucedido en estos días con el debate en torno a la Ley 7.722 y la resistencia de la gente, Marinelli reflexionó: “Los temores y a su vez los reclamos de la gente de cuidar el recurso son válidos y hay que atenderlos; por más que puedan ser hasta irracionales, hay que atenderlos. Entonces, contaremos a partir de ahora con un mecanismo que permitirá mediante indicadores que se pueda hacer el seguimiento una vez que la gente acepte ese elemento y le tenga confianza”.

Al solicitarle mayores precisiones, dijo: “El ejemplo inmediato que le doy es la actividad de fractura hidráulica en Malargüe, que ya tiene meses en diferentes perforaciones petroleras. Allí Irrigación tiene pozos testigos que hacen el seguimiento del acuífero, puntos que entendemos le dan la tranquilidad a nuestro organismo de que no hay contaminación. Esa inspección se puede ampliar a sectores sociales para darles la tranquilidad de que el recurso hídrico no está haciendo afectado de ninguna manera”.

Finalmente, el titular de Irrigación, consideró que “el tema del recurso hídrico es cuándo se quiere cuidar y hay distintas opiniones de cómo cuidarlo. Considero que el tema pasa por consensos, único punto que todos cumplen porque precisamente existió el consenso con todos los sectores que hacen a la vida de Mendoza. De ahí que para nosotros sea más importante el consenso social, para que se pueda avanzar sin inconvenientes por un camino seguro en el cuidado del agua”.

Mendoza podría llegar a ser un desierto

Estuvo presente y firmó el acta de creación del flamante organismo, el director del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICYT), del Instituto del Agua y Ambiente, y vicerrector de la Universidad de Mendoza, Miguel Mathus Escorihuela.

El abogado consideró que “el Observatorio del Agua es una iniciativa muy importante en la medida que cumpla sus objetivos y en la que todos participen activamente en la gestión del agua. Es decir, aquí no valen los buenos propósitos, lo importante es dar ideas y accionar a los organismos públicos y privados. Crear conciencia en la población sobre los peligros inminentes que tenemos en materia de sequía”.

Con la misma dureza expresó: “No hay agua y eso parece que la gente no lo entiende, porque sigue regando los jardines y lavando el auto con el agua que envía a todos los domicilios la empresa AySAM, es decir, que no hay conciencia de que estamos en una crisis muy grave producto de la falta de agua. Eso hace que corramos el riesgo de transformarnos en un verdadero desierto”.

Sobre cómo evitar lo que describe, Mathus Escorihuela lanzó: “Creo que desde el observatorio se puede dar pasos para evitar el gran colapso. Los organismos que lo han conformado tienen que comenzar a trabajar activamente para que este ente no sea un organismo muerto. Debe tener el compromiso de todos para reunirnos, dialogar, trabajar y hacer un aporte crítico de lo que está ocurriendo. Con todo eso, hacer el aporte de soluciones para contrarrestar esos efectos deplorables que se le van a presentar a Mendoza, casi inmediatamente”.