Honda lo confirmó: Alex Márquez es el reemplazante de Jorge Lorenzo

Álex Márquez, que es el actual campeón de Moto2, será parte del equipo oficial Honda de MotoGP desde la próxima temporada, siendo compañero de su hermano mayor Marc. Así lo anunció la propia marca japonesa a través de un escueto comunicado de prensa, donde confirman que el contrato es por un año.

De esta manera, se acaba el misterio de quien iba a ocupar el lugar de Jorge Lorenzo, que el último jueves anunció su retiro.

Será la primera vez que dos hermanos comparten equipo en la categoría reina del motociclismo. Anteriormente, los hermanos Espargaró (Pol y Aleix) fueron los primeros en competir en una misma temporada, aunque en equipos diferentes.

Honda Racing Corporation is pleased to announce the signing of double World Champion @alexmarquez73.https://t.co/ukogQdeSot