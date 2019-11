Ocho cosas que podés hacer con tu celular y no sabías

En la Argentina los jóvenes de 15 a 29 años pasan, en promedio, casi 4 horas al día en el teléfono. Esto quiere decir que los smartphones ocupan un lugar primordial en el día a día.

Redes sociales, mensajería, videos, juegos, películas e internet, son algunas de las funciones esenciales de estos aparatos. Sin embargo hay muchas más funcionalidades que normalmente no conocemos.

Es por eso que El Ciudadano te quiere recomendar varias aplicaciones que podrás descargar para darle nuevos propósitos al amigo que llevamos en el bolsillo.

Emulador de Game Boy

Seguramente si tenés entre 30 y 40 años recordarás la vieja consola de juegos de mano de Nintendo, Game Boy. Eran cientos de horas de juegos y cientos de pesos gastados en pilas en la pequeña pantalla con míticos juegos como toda la saga de Mario Land.

Para volver a vivir esos momentos inolvidables, llega la app My Oldboy! para los teléfonos con sistema operativo Android que te trae un verdadero Game Boy en tu dispositivo.

Una vez instalada la app, podrás bajar los roms de los juegos desde esta web.

Control remoto universal

Quien no ha perdido un control remoto no ha vivido. Es ahí cuando entran apps como iRule tanto para aparatos iOS y Android, a través de la cual podés sincronizar tu teléfono sobrante a aparatos como XboxOne, Roku y Apple TV. Si tenés focos inteligentes, también puedes sincronizar tu teléfono a ellas.

Realidad Virtual

No necesitas ir a centros de realidad virtual para experimentar esta revolución mediática. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, gracias a tu celular (asegúrate de alejar los adornos de vidrio solamente).

Gracias a aparatos como VR Box puedes viajar a otras dimensiones sin levantarte del sillón. También está el Google Cardboard, un simple aparato de cartón actualmente en venta a casi 500 pesos en Mercado Libre. Si bien no ofrecen todo el potencial que la realidad virtual puede dar hoy, son un gran inicio en el mundo del 360° digital.

Seguridad doméstica

Si estás de viaje y querés echarle un ojo a tu mascota, podés convertir tu celular en una cámara de vigilancia doméstica. Si no tenés muchas exigencias, podés usar el app de Skype y configurar tu celular para que acepte llamadas de modo automático.

Apps como Presence, Manything y Alfred están disponibles si buscas opciones más sofisticadas tanto para iOS como Android. Estas apps no sólo cuentan con un servicio de streaming de video, sino que también tienen alertas de detección de movimiento.

Cámara de bebés

Tu Android puede ser un aliado si tienes un bebé gracias a apps como Dormi. Colocalo junto a tu bebé y conectalo al celular que uses. La app puede alertar a tu teléfono cuando tu pequeño empiece a hacer ruido e, incluso, podés hablarle vía chat de audio para calmarlo. En el caso de los usuarios de iOS existe Cloud Baby Monitor, que cuenta con características similares.

Mouse inalámbrico

Si sos de los que odian usar el trackpad cuando se muere tu mouse inalámbrico, podés aprovechar tu smartphone sobrante bajando apps como Remote Mouse, compatible para todo sistema operativo. ¡Guardalo junto a tu notebook por las dudas!

Lector electrónico

En la era de los eReaders ya no es necesario disponer de un librero, simplemente debes tener un Kindle. Sin embargo, no todos quieren o pueden invertir alrededor de 10 mil pesos en él. Si estás en esa situación, podés bajar apps como Kindle o Apple Books a tu celular sin gastar ni un peso.

Si bien un smartphone no tiene el tamaño de un Kindle y su iluminación no es tan optimizada para la lectura, ¿cómo decirle que no a la posibilidad de tener toda una librería en tu bolsillo?