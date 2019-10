FMI a Fernández: "Esperamos colaborar con su administración"

Minutos después de las 11 de este lunes, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó vía Twitter al presidente electo Alberto Fernández.

"Felicitaciones al presidente electo @alferdez en su elección! Esperamos colaborar con su administración para enfrentar los desafíos económicos de #Argentina y promover un crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie a todos los argentinos", manifestó la política y economista búlgara.

Congratulations to President-elect @alferdez on his election! We look forward to engaging with his administration to tackle #Argentina’s economic challenges and promote inclusive and sustainable growth that benefits all Argentines.