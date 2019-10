Sebastián Beccacece dejó de ser el técnico de Independiente

Los ánimos en Independiente no eran los mejores y después de quedar eliminados de la Copa Argentina, en manos de Lanús, todo empeoró. Así, Sebastián Beccacece le comunicó al presidente de la institución, Hugo Moyano, que no continuará al frente del Rojo.

Desde la dirigencia la decisión se tomó como un suspiro debido a que no estaban conforme con lo realizado por el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli pero a su vez no querían echarlo del club para no tener que pagarle lo correspondiente por el contrato firmado. Beccacece tiene vínculo con el club hasta el 30 de junio del próximo año.

Los números de Independiente y la floja campaña de Beccacece

Independiente atraviesa un momento preocupante en lo deportivo ya que no tiene objetivos por alcanzar, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, estar en la 14ª posición de la Superliga y con una distancia de ocho puntos que lideran el torneo. A esto se le suma la eliminación por Copa Argentina y debido a esto no se pudo clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Como entrenador, de 16 encuentros que dirigió en el Rojo ganó ocho, empató uno y perdió siete. Lamentablemente para el rubio no pudo cumplir con su promesa al llegar al club: "Quiero armar un equipo que enamore".

¿Quién reemplazará a Becaccece en Independiente?

El encargado de tomar la posta que dejó vacante Sebastián Beccacece es Marcelo Gómez, entrenador de la Reserva, o Fernando Berón, coordinador de las divisiones inferiores. Ambos tienen la posibilidad de estar en el banco cuando Independiente visite a Unión de Santa Fe, el próximo miércoles por la Superliga.

Los nombres para tomar la posta oficial del equipo son: Mauricio Pellegrino, Lucas Pusineri y Ricardo Gareca.