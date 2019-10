Le redujeron el castigo a Nahir Galarza luego de la publicación en Facebook, en la que se mostraban fotos de ella junto a Yanina Lescano, cuando ambas estaban dentro de la Unidad Penal N° 6.

En un principio las autoridades sancionaron a la asesina de Fernando Pastorizzo, con 10 días de encierro en el calabozo pero la joven oriunda de Gualeguaychú realizó un descargo y le redujeron la sanción carcelaria.

Galarza admitió su error por haber utilizado un celular en prisión y luego publicar las imágenes en su cuenta personal de Facebook, según explica Infobae.

El castigo inicial eran 10 días de encierro en el calabazo, pero el abogado de la condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, intercedió presentando un descargo formal y la sanción se redujo a la mitad de días.

En torno a cómo vivió los días que pasó en el calabozo Nahir Galarza, ella le habría contado a una de sus compañeras de celda (según Infobae): “La pasé mal, pero no me quedó otra que soportar ese encierro, de un lugar muy chiquito, oscuro, que abrían dos veces por día. A diferencia de la celda, donde me entretengo o hablo con mis compañeras, en el calabozo sólo tuve tiempo para pensar, me costó dormir y ni soñé“.

“Pido perdón, no voy a volver a cometer ese error“, habría dicho Galarza para apelar a su castigo. Además, cuando volvió a la celda junto al resto de las presidiarias, Nahir se enteró del efecto que tuvieron sus fotos en las redes sociales y según el nombrado medio, una de las detenidas le aseguró que los comentarios fueron “más a favor que en contra”.

“Ahora que está en la celda otra vez, le volvió el alma al cuerpo. Es más, ella no lo dice porque no quiere quedar como víctima, pero el primer día la tuvieron sin comida“, habría detallado un allegado de Galarza a Infobae y agregó: “Creo que le tienen bronca porque todo lo que hace trasciende y quisieron darle un castigo ejemplar, pero por más que no se pueda tener un celular, tantos días en un calabozo es demasiado”.