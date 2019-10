Alianza entre Intercontinental Wine Expo y Cabify para el consumo responsable de alcohol

La expo integral de vinos que se realiza el 16, 17 y 18 de octubre de 2019, organizado por Hotel Intercontinental Mendoza y Wine of Mendoza, promueve el programa internacional Wine in Moderation del que participa Bodegas de Argentina. Alienta distintas acciones que educan sobre cómo se debe tomar vino para que su ingesta sea saludable, y apoya el mayor control en la prevención de accidente viales.

En esa línea de acción, Intercontinental Wine Expo cerró un acuerdo inédito con Cabify, la aplicación para celulares de transporte de pasajeros. El objetivo es que los asistentes a la Wine Expo tengan un beneficio por contratar un vehículo de traslado y retorno de la feria. La promoción también puede utilizarse para participar del After Feria en bodegas Los Toneles, el viernes a la noche. El público accederá a un código promocional, que otorga un descuento de $150 pesos en el viaje, para todos aquellos clientes que se descarguen por primera vez la aplicación Cabify. “Esta acción es parte de nuestro compromiso con el consumo responsable de alcohol, al que accedemos a través del programa Wine in Moderation”, desctaca Federico Kunz, de Wine of Mendoza.

Este año, en el Salón del Sol del Hotel Intercontinental Mendoza habrá más de 120 bodegas y alrededor de 600 etiquetas. El primer día, el miércoles 16 de octubre, el espacio destinado al “trade" con las novedades de la industria y el consumo para todo el sector comercial, específicamente destinada para profesionales y personal de restaurantes, sommeliers, enólogos, vinotecas, servicios de catering y comercios vinculados a la industria del vino. Por primera vez, participa ProMendoza con la invitación a importadores de Europa que concurrirán a la expo. Los siguientes días, jueves 17 y viernes 18, las bodegas, sus enólogos y los emprendedores del rubro encuentran el ambiente ideal para difundir sus vinos a un público calificado que quiere conocer cada vez más sobre las novedades y las marcas.

Desde el 2013, Bodegas de Argentina lleva adelante el programa internacional Wine in Moderation que explica cómo se debe tomar vino para que su ingesta sea saludable en contraposición al consumo abusivo de alcohol. Para ello, trabaja en conjunto con bodegas, escuelas de gastronomía y sommelería, medios de comunicación y empresas asociadas en la educación para un consumo responsable de vino. Estas acciones de concientización tienen como fin educar al consumidor para que conozca lo que bebe, de dónde proviene el vino, sus sabores y aromas, que pueda apreciarlo y disfrutarlo en compañía, en un contexto familiar, de reunión, de celebración. También cumplen la misión de enseñar que es mejor beberlo en pequeñas cantidades todos los días, que hacer un consumo excesivo de un “atracón” del fin de semana y se incentiva a que siempre sea acompañado con agua y gastronomía que invite a maridarlo.

A diferencia de otras bebidas alcohólicas, el vino es un producto natural, que si se consume bajo las directrices que enseña el programa hasta 2 copas al día para mujeres y 3 para hombres -considerando las copas de 100 ml y con un promedio de alcohol de 13%-, y se combina con una alimentación sana y un estilo de vida saludable, contiene propiedades beneficiosas para el ser humano. Estas medidas son recomendadas siempre teniendo en cuenta otras variables como el peso, la ingesta de comida y agua, etc. y son independientes de los límites legales para conducir de cada región.

Porque el vino es parte de la cultura argentina y, consumido con moderación, tiene propiedades beneficiosas para la salud y porque genera trabajo y desarrollo en nuestro país, es que fue declarado Bebida Nacional (Ley 26.870).