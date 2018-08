Oyarbide, arrepentido: "Tengo miedo de que me maten"

COMPARTIDOS: 0

El ex juez federal Norberto Oyarbide reconoció hoy que quiere convertirse en “arrepentido” en la causa que investiga la causa de los “Cuadernos de la corrupción” y apuntó contra el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Así lo dijo en una entrevista radial y, horas después, hizo efectivo su deseo al ingresar a los tribunales de Comodoro Py, donde declaró ante el fiscal federal Carlos Stornelli en calidad de “arrepentido”.

Esta mañana, ante la consulta de un periodista de Radio 10 sobre la posibilidad de convertirse en arrepentido, Oyarbide contestó: “Por supuesto. Eventualmente puedo hacerlo, estoy en todo mi derecho.

Estoy diciendo cosas de una gravedad importante. Tengo conciencia de la gravedad de las cosas que estoy diciendo. No soporto más esto”.

Y siguió: “Yo lo único que le pido a Bonadio es que me venga a buscar a mi casa, yo firmo todo esto que estoy diciendo”. “Yo sobreseí (en la causa de enriquecimiento de la familia Kirchner) en base a todo lo que me dijeron (el operador judicial Javier Fernández y el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso), tenía que hacerlo.

Fue el mismo fin de semana en el que Néstor Kirchner murió”, reconoció el ex juez federal. “Si me quieren matar, que me maten. Ya está. Ojalá que lo escuche el presidente”, pidió llorando.

Finalmente, Oyarbide declaró “Si me quieren matar que me maten. Ya está. Ojalá que lo escuche el presidente todo esto. Ojalá...Yo quería que Bonadio me venga a buscar a mi casa, no tengo problemas. Yo me voy a comer al Paseo de la Recova a tomar un plato de sopa, por si me quieren servir el plato de sopa o dispararme por la espalda", cerró.

