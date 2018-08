FOTO | Una mujer se desnudó en el parque provincial Aconcagua: polémica postal

COMPARTIDOS: 0

Poder ver la cima más elevada de América es un objetivo que muchos queremos cumplir alguna vez en la vida. El cerro Aconcagua, con 6962 metros de altura y ubicada en el departamento de Las Heras, es una de las atracciones turísticas naturales que más les interesa a los extranjeros de todo lo que Mendoza pero incluso Argentina tiene para ofrecer en este sentido.

Lógicamente, cuando uno llega ahí, hay tarifas diferenciales (como debe ser) para que el mendocino pueda ingresar al parque provincial Aconcagua y por ejemplo el señor Gómez no termine pagando como si fuera el señor Thompson. Hay distintos precios para los lugareños, para el resto de los argentinos y finalmente para los extranjeros.

Todas y todos los que visitamos esa área natural protegida, que fue creada en 1983, intentamos dejar nuestra “huella” de recuerdo. Por eso, nos sacamos fotos de todo tipo: admirando el paisaje, caminando, tomando un café o mate calentito con la postal de la imponente montaña de fondo, acampando, etc.

Recientemente, llegó a la redacción de diario El Ciudadano, una particular foto de una mujer que estuvo el parque provincial Aconcagua y para inmortalizar su visita se dejó tomar una imagen con una jugada pose.

En la imagen se puede ver como esta turista desconocida, quedó fascinada con el paisaje y decidió desnudarse en uno de los senderos y posar para una foto, que seguro quedará en los anales de la historia del área natural protegida

En la imagen, la muchacha luce su cola a los 4 vientos, lo que generó una horda de comentarios y opiniones. En general, positivos y divertidos.

Una amiga me dijo, “si yo tuviera ese cu.. me sacaría la misma foto en el kilómetro 0”, otra reflexionó “si yo tuviera ese cuerpo, saldría desnuda a todos lados”, también hubo cierto sincretismo en un comentario que me llegó al pasar y define la foto como “#MendozaHermosa”. Por otro lado los varones, no se expidieron con muchas opiniones sino más bien con risas pícaras y algún que otro comentario que no citaré en esta nota.

En fin, ¡viva el turismo! la provincia lo necesita para inyectar divisas en las arcas locales que ayuden, ejecución política mediante, al crecimiento de esta provincia cuyana.

