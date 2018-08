El nuevo amanecer de Maurito

COMPARTIDOS: 0

Todo empezó por culpa de un mal momento. Dos muertes muy cercanas, La Skandalosa Tripulación en stand by y una necesidad insatisfecha de hacer música empujaron a Mauro Ferrari a lanzar su proyecto personal. “No fue algo que haya planeado, sino que surgió en un momento crítico. Falleció mi viejo, falleció el Cebo (Cara) y realmente necesitaba decir un montón de cosas y aferrarme a algo, porque estaba La Skandalosa parada. Todo se había enfermado y yo también, la verdad que este proyecto fue un salvavidas. Fue muy espontáneo, muy genuino y no tenía ganas de evaluar si estaba bien o no. La verdad es que quería serme sincero, es lo que necesitaba en ese momento así que lo dejé salir”, cuenta Maurito en diálogo con El Ciudadano.

Con el transcurso de los meses, La Skandalosa Tripulación retomó los ensayos y los shows en vivo, pero Mauro Ferrari, envalentonado, siguió adelante con el proyecto en el que fusiona rap, funk y rock y terminó de darle forma a su álbum debut CAGON, que fue lanzado en dos partes: Lado A y Lado B.

“El disco me demostró algo que sospechaba y que quería demostrarme y es que si alguien quiere algo, tiene la plena voluntad y se entrega siete días a la semana, 24 horas a algo que sueña, lo puede cumplir más allá de las herramientas; porque este disco juro que lo hice sin un maldito mango en los bolsillos. Salió gente a decirme: ‘Loco ¿Cuánto necesitás? ¡Listo, te presto la plata!’, ‘¿No tenés guitarrista?’, yo te grabo la guitarra’, ‘¿No tenés productor?, yo te produzco’, ‘¿No tenés estudio?, venite al mío’. Eso fue algo que me cambió la vida y fue un gran mensaje”, repasa Maurito que, en este nuevo proyecto, está acompañado por Bruno Potenzone (batería), Franco Comesaña (bajo), Leandro Pérez (guitarra), David Naspi (teclado), Enzo Lucentini (saxo alto y tenor), Fefo Mancuso (producción musical), Soledad Kubat (fotografía) y Mauro Henríquez Esquivel (audivisual), pero que en total contó con la participación/ayuda de ¡21 músicos! para crear CAGON. “Me cagaba de la risa y pensaba: ¿En qué momento fuimos tantos?”, admite.

A la hora de comparar los sonidos que indagó en los once temas de su LP con el ska o el reggae que históricamente tocó y toca como percusionista de La Skandalosa, Mauro Ferrari comenta: “Yo venía escribiendo. Me levantaba en la mañana temprano y escribía, escribía y escribía. Entonces, con los escritos que había, me di cuenta que podía hacer canciones y ‘flashear’; y me pasó que con todo lo que escribí, quedaba como para hacer rap. Después también entendí que escucho muchas bandas del palo como Ana Tijoux o Residente. En cuanto al funk (género que se escucha con fuerza en temas como Primero lo primero, 23 o La verdad) es algo que no había probado mucho y me dio mucha vergüenza (hacerlo) al principio, fue como que me tuve que acostumbrar. Fue jugar, realmente fue jugar”.

“Todo lo que uno ha vivido y ha transitado, realmente no desaparece”, dice Maurito ahora, viviendo un momento que, hace un año y medio atrás, quizás ni siquiera hubiera soñado. “Ponele corazón, tené paciencia”, cantaba su amigo Cebo, y Mauro Ferrari lo hizo, tuvo paciencia, pero sobre todo, le puso mucho corazón. Por eso, La Skandalosa vuelve a sonar con fuerza y prepara disco y gira. Por eso, ahora existe CAGON y Maurito.

Maurito en el Black Mambo Festival Volumen I

El sábado se realizará en la Cervecería 23 Ríos, la primera edición del festival de “música negra” Black Mambo Festival. Los músicos mendocinos Maurito, Spaghetti Western, La RitMic y Brassas integran un line up que deja en claro la calidad del arte local. “Estoy encantado y agradecido de poder estar en este ‘festi’, porque si bien con La Skandalosa he hecho un montón de cosas, el proyecto de CAGON es totalmente nuevo. Estar en consideración y que me inviten, para mi es una alegría. Estoy muy emocionado y agradecido a muerte. Por otra parte, esto revalida que Mendoza tiene una gran escena que hay que pulirla, alimentarla; tanto los artistas, como la gente que produce y el público”, reflexiona.

Sobre el Black Mambo Festival Volumen I

Día y hora: sábado desde las 21

Lugar: Cervecería 23 Ríos (Boedo y Acceso Sur, Luján)

Entradas: Primer preventa (agotada), Segunda preventa ($200)

Line up: Spaghetti Western / La RitMic / Brassass / Maurito

After Show Party Dj Uter

Escuchá CAGON

MÁS NOTICIAS

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-2-19-36-38-nahuel-briones-inaugura-el-ciclo-wanaku

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-2-17-40-59-jose-kemelmajer-sigue-pensando-en-rusia