MENDOZA | Acusan a un reconocido boliche de discriminación

El pasado fin de semana, en un conocido local bailable de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, se vivió un polémico hecho entre un joven y su pareja. El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando el mendocino decidió asistir al boliche para festejar el cumpleaños de un amigo con su novio.

Según explicó el joven en sus redes sociales, cuando se encontraba bailando dentro del lugar, se le acercó una persona que trabajaba en el lugar solicitándoles que se retiraran del mismo porque "era de gente normal".

"Me llamó un patovica por qué me ve besando a mí pareja y estábamos tomados de la mano, y me dice lo siguiente: No podes hacer esto que estás haciendo, esto es un boliche de gente normal y los dueños no quieren gente así", explicó Jonathan Gabriel a través de un extenso video publicado en su Facebook.

Desde el boliche no se hizo esperar la respuesta y su dueño declaró que "A mi no me molesta en lo absoluto que hayan parejas homosexuales, el problema era la forma exagerada de darse afecto, el patovica hubiese actuado igual aunque fuese una pareja heterosexual. En mi boliche no hacemos diferencia entre los clientes. No ha sido discriminación, fue controlar una situación y se lo pidió de buena manera, nunca le sugerimos que se retirara del lugar".

La abogada que asesora al dueño del boliche, Bárbara Córdoba, le contó a El Ciudadano que "que ellos lo único que pretenden es que el señor que se sintió ofendido elimine de las redes sociales la acusación maliciosa hacia el personal del lugar, ya que en ningún momento hubo intención de discriminarlo y se le otorgó un trato ameno y adecuado a las circunstancias, esto a fines de limpiar el nombre del lugar que se ha visto perjudicado por la denuncia pública de un hecho falso distorsionando la realidad".

