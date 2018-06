Trébol Kawasaki presenta su disco de poderoso rock

COMPARTIDOS: 0

Un potente riff de guitarra y una batería bien al palo inauguran el primer tema y no dejan dudas. Los Trébol Kawasaki están dispuestos a rockear con Subiendo el volumen, su primer disco de estudio.

"Hacemos un rock de power trío, pero en el proceso de post producción sumamos a otros artistas que han colaborado para matizar el producto final. Entonces no nos quedamos en el power trío tradicional, como para ampliar el abanico", le dijo a El Ciudadano Julián Cardozo, baterista de la banda que también integran Ezequiel Espeche (guitarra y voz) y Leonel López (bajo).

Entre las ocho canciones de Subiendo el volumen se destaca Just can't get enough, un cover de Depeche Mode que, según contó Cardozo, "te amplía un poco el espectro". "En realidad (al tema) lo encontramos, porque la gente de un programa de la radio UTN había puesto una consigna que era, de una lista de temas que ellos ponían, nosotros teníamos que reversionar uno, y ahí quedó", aclaró.

El grupo arrancó su carrera en 2013 como Trébol, pero en 2017 mutó su nombre a Trébol Kawasaki. "El proyecto creció y nos pasó que tuvimos que dar un volantazo, porque nos pasaba que había muchos nombres similares. Fue más que todo para diferenciarnos en las búsquedas de internet. Ahora, la combinación es única", explicó el baterista.

Más allá de los cambios de nombre, el gran proyecto del grupo desde 2015 es el lanzamiento de Subiendo el volumen. "La concreción de esto es el final de una etapa y nos marca un crecimiento personal", aseguró Julián Cardozo.

Para que la "concreción" del proyecto sea absoluta, Trébol Kawasaki deberá presentar en sociedad el álbum en un show que tendrá lugar hoy a las 22 y que, según declaró el músico, "es el más importante" de la historia del power trío que supo tocar en festivales como el Vivo Luján o el Feriagro. "Venimos trabajando mucho e incluso vamos a sentar bases porque vamos a trabajar cosas visuales que complejizan técnicamente el show en vivo. Era algo que no veníamos haciendo y creo que de eso ya no vamos a poder desprendernos", añadió.

Por último, el batero de la agrupación que ya piensa en giras por Buenos Aires para seguir dándole rosca a su más reciente trabajo de estudio, habló de la elección de la Sala Circular del espacio cultural Julio Le Parc (en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén) para el recital. "Es una sala única, que cambia la dinámica con el público, porque lo tenés rodeándote, entonces rompe ese límite virtual con el artista", concluyó.

Sobre el show

Día y hora: hoy a las 22

Lugar: Sala Circular del espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén)

Entradas: $100 en boletería o a través de internet en tuentradaweb.com

Escuchá el primer disco de Trébol Kawasaki