Las plataformas electrónicas serán el eje central del nuevo transporte

Las comisiones de Economía, Transporte y Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comienzan hoy a debatir el proyecto de Ley de Movilidad.

Este instrumento es parte de una base jurídica a través de la cual el Gobierno de Mendoza busca concretar importantes transformaciones en el transporte público de pasajeros.

Sin lugar a dudas, uno de los elementos de gran debate en este proyecto de ley serán las plataformas electrónicas, cómo se presentan las mismas, cómo serán reglamentadas y supervisadas; todo está incluido en la normativa propuesta.

Además, la propuesta también se explaya sobre cómo serán introducidas en el sistema clásico de taxis y remises a través de plataformas electrónicas, preferentemente confeccionadas por mendocinos.

El Ciudadano habló sobre la Ley de Movilidad y su contenido con el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara baja, Jorge López (UCR-Frente Cambia Mendoza), quien dijo: “Desde la modificación de la antigua Ley 6.082 de Transporte, todos sabíamos que este proyecto llegaría a la Legislatura, para alcanzar un marco normativo y después cumplir aspectos que quedaron fuera de la normativa 9.051 que creó el Ente Regulador del Transporte. En ella se plasmaba que la planificación y la regulación del transporte se llevaría adelante con la Ley de Movilidad, porque coloca un marco regulatorio que sienta la base jurídica para los próximos 30 años y con ese concepto se legislará”.

Para el legislador, “la normativa no se debe estructurar de espaldas a lo que está sucediendo con el transporte en el mundo. Y en ese sentido no es bueno que se hable de una empresa como UBER. Lo que debemos hacer y hace el proyecto de ley es contemplar la plataforma electrónica o digital, para modernizar el sistema de transporte y su utilización. Algo que en la normativa anterior no figuraba”.

Consultado sobre qué dice el proyecto de ley de las plataformas electrónicas, López respondió que prevé que “cualquier plataforma local, nacional o internacional que se considere en condiciones de operar aquí, el Gobierno está reglamentando dicha actividad”.

“El Estado mendocino quiere crear condiciones legales para que no exista ninguna anormalidad o controversia. Así, de aprobarse la nueva normativa enviada a la Legislatura, se exigirán medidas de seguridad, revisión técnica, un registro único de conductores, pago de impuestos y toda normativa para que se dé una competencia sana”, aseguró el diputado.

Finalmente, López detalló que “la próxima semana se iniciarán exposiciones y reuniones con todos los sectores involucrados, comenzando por el Poder Ejecutivo. También estarán presentes empresarios, trabajadores y quienes estén interesados en participar en un servicio que deberá acondicionarse a los nuevos tiempos que implicará la Ley de Movilidad”.

