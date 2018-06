Será diario el vuelo a Panamá de Copa Airlines

COMPARTIDOS: 0

La aerolínea panameña Copa Airlines ofrecerá, a partir del 9 de julio, un vuelo diario entre Mendoza y Ciudad de Panamá, poniendo a disposición de sus pasajeros más opciones de vuelos, con cómodos horarios y mayor conectividad con el resto del continente.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, comentó: “Constantemente estamos buscando la oportunidad de ofrecer mayores opciones de vuelos a nuestros pasajeros y por eso

evaluamos cada ruta viendo la posibilidad de aumentar su frecuencia. Hemos visto el potencial en este mercado ya que la demanda ha aumentado este año”.

“Próximamente aumentarán las frecuencias para llegar a las 7 semanales, lo cual redundará en un mayor intercambio de turistas, ya sea para atraerlos como también para facilitarles a los mendocinos y a los cuyanos que es la zona de influencia la posibilidad de tener una mejor conectividad con toda América”, señaló la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa.

El vuelo diario saldrá desde Panamá a las 3.42 pm y llegará a Mendoza a las 12.24 am hora local. Desde Mendoza hacia Panamá saldrá a la 1.35 am y llegará a las 6.30 am hora local. La ruta Panamá-Mendoza fue inaugurada el 16 de noviembre pasado.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-13-17-18-0-un-contigente-de-mendocinos-quedo-varado-en-la-montana

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-13-11-58-20-el-estadio-cubierto-abrira-sus-puertas-el-28-de-julio