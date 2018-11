COMPARTIDOS: 0

En medio de las medidas de fuerza que paralizaron los vuelos, el presidente Mauricio Macri cuestionó hoy a los gremios aeronáuticos y aseguró que una de sus hijas le pregunta por qué "no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas" Argentinas.

Al encabezar la inauguración de un hotel en el partido bonaerense de Pilar, el mandatario advirtió sobre la difícil situación financiera de la línea aérea de bandera y se quejó de las medidas de fuerzas de los distintos sindicatos del sector.

"Cada uno lo tiene que hacer con su presupuesto, con su capacidad. Aerolíneas tiene que hacer ese esfuerzo y los gremios tienen que sentarse en una mesa y decir `bueno, es verdad´", lanzó.

Seguidamente, el líder del PRO aludió a una de sus tres hijas (Agustina, Gimena y Antonia), aunque sin precisar cuál: "Yo no quiero más que mi hija me pregunte: `Papá ¿Por qué te tienen que bancar todos los demás porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos?´".

La frase del Presidente se produjo en medio de una jornada caótica para el sector aerocomercial por una medida de fuerza que provocó la cancelación de 258 vuelos en el marco de una asamblea de trabajadores que se extendió por más de diez horas.