Pavón no jugará la revancha de la Súperfinal

COMPARTIDOS: 0

Comenzó la cuenta regresiva para disfrutar de la Súperfinal de la Copa Libertadores y es todo expectativa. Tras días de especulación sobre la recuperación de Cristian Pavón, hoy se confirmó que estará ausente en la revancha ya que no logró recuperarse al 100% de la lesión que sufrió en la Bombonera.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-18-20-33-49-river-vs-boca-esto-tenes-que-saber-sobre-la-vuelta-de-la-superfinal-de-america

Cuando corrían 20 minutos de la primer final en el Monumental, el delantero de Boca se quejó de un tirón y en su cara se pudo visualizar la frustración. Se vio obligado a abandonar el campo de juego y horas más tarde el cuerpo médico del club confirmó la lesión: un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El momento de la lesión

Hasta ayer Pavón entrenó diferenciado pensando en el sábado, pero prefirieron dejarlo afuera de la gran final porque no podrá estar a la altura de la exigencia que un partido así requiere. Si bien el desgarro no era de gravedad y pese a haber sido tratado adecuadamente, no evolucionó como se esperaba y es una baja confirmada para el equipo Xeneize, no estará ni en el banco.

Ahora se desconoce quién será el que ocupará su lugar, pero como el cuerpo técnico de Boca viene analizando y previendo esta situación hace unos días, es probable que ya tengan su reemplazante.