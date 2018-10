Orozco quiere eliminar los fogones en El Challao

COMPARTIDOS: 0

Mientras se llevaban adelante las tareas de extinción de los focos que, entre otras cosas, provocaron daños en viviendas, se hizo presente el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien expresó que “Estamos con un plan de contingencia desde la Municipalidad de Las Heras para que esto no vuelva a ocurrir. Lo estamos armando con la Secretaría de Obras, obras de infraestructura con remodelación de calles, bicisenda, paradores sanitarios, queremos que puedan disfrutar pero no prender más fuego, tomaremos ese poder de policía del municipio y empezaremos a trabajar, cosa que vengan y coman algo, tomen mate, algo frío pero no tienen que hacer más incendios”.

El mandatario señaló que, según los vecinos, muchas personas hicieron asados, y durante la mañana se encontraban haciendo una limpieza en la zona verde, para establecer un cordón de seguridad.

En diálogo con Nihuil, Orozco reconoció que la zona está descontrolada en materia territorial: “Nosotros cuando asumimos nos encontramos con todo una desorganización de todos estos condominios, no solamente por parte de obras e infraestructura, no tienen agua, no tienen luz. Entonces, gracias a Dios se está empezando a rever toda esta situación y diría que en ese sentido la provincia también está muy preocupada y se está trabajando con un plan de ordenamiento territorial".

Para horas del mediodía está prevista una conferencia conjunta entre el municipio, el área de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ambiente y Defensa Civil, para explicar el plan de Manejo Integral del Piedemonte. Parte del corredos aún está en manos de Vialidad Provincial, pasará a la órbita departamental. "Ya firmamos un convenio con vialidad provincial a través de los cuales va haber un reencarpetado de toda la parte de calle Champagnat, también vamos a trabajar con la parte de operadores turísticos que tenemos en la zona de El Challao para hacer una ciclovía para la parte de los deportistas, vamos a hacer unos corredores sanitarios y se va a sacar todo lo que son los fogones, ya con el poder municipal, para que no se haga más fuego. Lo único que vamos a permitir es que si alguien quiere una mesita para tomar mate o comer alguna comida fría para disfrutar la montaña no habrá problema".